New Pokémon Snap – Wie viel Spielzeit bietet das N64-Sequel?

Der Release von New Pokémon Snap ist am 30. April 2021 erfolgt, alle Pokémon-Fans können sich ab sofort in das Sequel zum N64-Klassiker stürzen. Aber auf was lassen wir uns da ein? Und wie lange ist „New Pokémon Snap“ am Ende? Wir werfen an dieser Stelle einen Blick auf den Umfang des Spiels.

Wie viel Spielzeit hat New Pokémon Snap?

Laut ersten Tests bietet „New Pokémon Snap“ eine durchschnittliche Spielzeit von rund 9 Stunden und 30 Minuten im Rahmen der Hauptgeschichte. Wenn ihr euch also lediglich der Story widmen möchtet, bekommt ihr das Spiel in unter 10 Stunden gelöst. Es bietet demnach doppelt so viel Spielzeit wie das Original „Pokémon Snap“, das mit rund 5 Stunden durchgespielt werden kann.

Bedenkt, dass sich dieser Wert von Person zu Person unterscheiden kann. Während sich die einen viel Zeit zum Erkunden lassen, rushen die anderen durch die Level, um die Story schnellstmöglich zum Abschluss zu bringen. Bei dem angegeben Wert handelt es sich lediglich um die durchschnittliche Spielzeit.

Mehr Daten liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. In den nächsten Wochen werden wir erfahren, wie viel Zeit Komplettisten benötigen und was die Speedrunner-Sparte mit dem Titel anstellt. Besucht PlayCentral.de für entsprechende Updates

Wie umfangreich ist New Pokémon Snap?

In „New Pokémon Snap“ dürfen wir ähnlich wie im Original „Pokémon Snap“ aus dem Jahr 1999 eine Region in der Pokémon-Welt erkunden. Dieses Mal trifft es die Lental-Region und nicht die Kanto-Region.

Inhaltlich bietet das Spiel eine lebendige Topografie und unzählige Pokémon-Arten, die miteinander agieren. Ihr dürft sie in ihrem natürlichen Habitat bestaunen und ihr Verhalten als Fotograf*in für die Zukunft in Bilderform festhalten. Mit eurem Gefährt Neo-One begebt ihr euch auf die Reise, um die Natur der Pokémon-Welt auf vielfältige Weise zu erleben.

Insgesamt trefft ihr auf über 200 verschiedene Pokémon-Arten und macht Bekanntschaft mit Professor Mirror. Zudem wartet ein Mysterium auf euch, das sogenannte Illumina-Phänomen, das einige Pokémon auf magische Weise zum Leuchten bringt. Werdet ihr das Geheimnis um die Lental-Region lösen können?