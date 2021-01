New Pokémon Snap – Speichergröße bekannt, Online-Features bestätigt

Aufgrund eines Updates von Nintendo wissen wir jetzt, wie groß New Pokémon Snap wird. Das Spiel verfügt zudem über ein paar nicht näher benannte Online-Features, wobei derzeit noch gemunkelt wird, worum es sich wohl handeln könnte. Hier erhaltet ihr alle Infos zum Spiel!

Wie groß ist New Pokémon Snap? Das Spiel verfügt über eine Dateigröße (Game File Size) von 6,8 Gigabyte. Die Speichergröße ist also um einiges kleiner als das letzte Pokémon-Spiel. Pokémon Schwert und Schild kamen jeweils mit 11 GB daher.

Welche Spielmodi werden unterstützt? Neben dem TV-Modus werden der Tabletop-Modus (Tisch-Modus) und der Handheld-Modus vollumfänglich unterstützt. Ihr könnt also so spielen, wie ihr möchtet.

Was hat es mit den neuen Online-Features auf sich? Bis jetzt ist noch unklar, worum es sich bei den Online-Features genau handelt. Es wird jedoch ausgeschrieben, dass ihr für einige Features eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online benötigt.

Möglicherweise handelt es sich um eine Möglichkeit, eure Pokémon-Fotos mit anderen online zu teilen oder eure Fotos, die vom Professor bewertet werden (also einen Score erhalten), vergleichen zu können in einer Online-Bestenliste.

Wenn Nintendo die Infos preisgibt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.

Was ist New Pokémon Snap?

Das neue Pokémon-Abenteuer „New Pokémon Snap“ entführt uns zurück in eine Zeit, wo alles noch besser war – und zwar zum N64.

Ok, sind wir mal ehrlich. In 1999 war wahrlich nicht alles besser und vor allem nicht im Gaming-Kosmos mit den für heutige Verhältnisse abscheulichen Grafik. Aber aufregend war die Zeit schon, als die 3D-Grafiken noch relativ frisch waren und verwaschene 3D-Texturen und simple Polygone den Alltag darstellten.

In dieser Zeit, am 21. März 1999, erblickte „Pokémon Snap“ das Licht der Welt. Es war ein Spiel, bei dem wir durch die Wildnis gefahren sind und Fotos von Pokémon aus der Kanto-Region schießen durften. Das oberste Ziel ist es also, den besten Schnappschuss zu erzielen und so wird es auch in „New Pokémon Snap“ sein.

Der neue Titel für die Nintendo Switch, der am 30. April 2021 erscheint, setzt auf diese Grundidee und entwickelt sie weiter. Es werden sich hier über 200 Pokémon versteckt halten, die von euch entdeckt werden möchten und anstelle der Kanto-Region tritt die Lental-Region, in der wir dem mysteriösen Illumina-Phänomen auf den Grund gehen müssen.