Neues God of War-Spiel – 2,5D Metroidvania kehrt nach Griechenland zurück

In der Welt der Videospiele gibt es kaum eine Serie, die so ikonisch ist wie die God of War-Reihe. Ursprünglich auf der PlayStation 2 gestartet, hat sich die Serie zu einem der wertvollsten Franchises von Sony entwickelt. Die Abenteuer des Spartaners Kratos, der sich durch die griechische und später die nordische Mythologie kämpft, haben Millionen von Spielern weltweit in ihren Bann gezogen. Nun gibt es Neuigkeiten, die die Community in Aufregung versetzen: Ein neues God of War-Spiel, das in Griechenland angesiedelt ist, wurde geleakt.

Ein neuer Ansatz für God of War

Was macht dieses neue Spiel anders? Das neu geleakte Spiel wird Berichten zufolge ein 2,5D Metroidvania sein, was eine deutliche Abweichung von den bisherigen groß angelegten 3D-Abenteuern der Serie darstellt. Dieses Spiel wird kleiner in der Skalierung sein, als man es von einem God of War gewohnt ist, und könnte eher einem Spin-off gleichen. Die bekannten Gaming-Insider Tom Henderson und Jeff Grubb haben berichtet, dass das Spiel in der griechischen Mythologie angesiedelt ist und Kratos in seiner jüngeren Form zeigt.

Der Wechsel zu einem Metroidvania-Format deutet darauf hin, dass Spieler eine Mischung aus Erkundung und Kampf erwarten können, jedoch in einer zweidimensionalen oder 2,5D Perspektive. Dieses Format könnte eine interessante Herausforderung für die Entwickler von Sony Santa Monica darstellen, die bisher vor allem mit ihren beeindruckenden 3D-Welten geglänzt haben.

Die Rückkehr nach Griechenland

Warum kehrt die Serie nach Griechenland zurück? Die Entscheidung, die Handlung des neuen Spiels wieder in die griechische Mythologie zu verlegen, könnte auf die Wünsche vieler Fans zurückzuführen sein, die sich nach einem Remake oder Remaster der ursprünglichen Spiele auf der PS5 sehnen. Während God of War 3 bereits für die PS4 remastered wurde und auf der PS5 spielbar ist, bleiben die ersten beiden Teile der Serie für viele neue Fans unerreichbar.

Ein neues Spiel, das die griechische Mythologie aufgreift, könnte somit eine Brücke zwischen den alten und neuen Fans schlagen. Es bietet zugleich die Möglichkeit, die Ursprünge von Kratos erneut zu beleuchten und vielleicht neue Aspekte seiner Geschichte zu erzählen.

Was sagen die Insider?

Was berichten Tom Henderson und Jeff Grubb? Die Gaming-Insider Tom Henderson und Jeff Grubb, bekannt für ihre gut informierten Vorhersagen in der Spieleindustrie, haben bestätigt, dass dieses neue Projekt tatsächlich in Arbeit ist. Henderson, der zuerst von dem Spiel berichtete, gab an, dass es kleiner in der Skalierung sei, als er ursprünglich erwartet hatte. Grubb hat ebenfalls wiederholt, dass es sich um ein Spin-off handelt und nicht um den nächsten Haupttitel der Serie.

„Ich höre viel Gerede über das 2,5D/Metroidvania-Spiel oder was auch immer es sein wird, ja. Es scheint viel kleiner im Maßstab zu sein, als ich ursprünglich dachte.“

Diese Aussagen lassen darauf schließen, dass das Spiel möglicherweise bereits in naher Zukunft angekündigt wird, vielleicht sogar während des PlayStation State of Play Events in dieser Woche.

Ein Rückblick auf die Serie

Wie hat sich God of War entwickelt? Die God of War-Serie begann 2005 auf der PlayStation 2 und hat sich seitdem erheblich weiterentwickelt. Die ersten Spiele konzentrierten sich stark auf die griechische Mythologie und folgten Kratos auf seinem Rachefeldzug gegen die olympischen Götter. Nach einer Pause wurde die Serie 2018 mit einem neuen Ansatz in der nordischen Mythologie fortgesetzt, der Kratos als gereifteren und nachdenklicheren Charakter präsentierte.

Die Serie hat nicht nur zahlreiche Auszeichnungen erhalten, sondern gilt auch als eine der profitabelsten Marken von PlayStation. Mit der Einführung eines neuen Spiels, das die griechische Mythologie erneut aufgreift, könnten die Entwickler versuchen, den Erfolg der ersten Ära zu wiederholen und gleichzeitig neue Fans zu gewinnen.

Bist du an einem 2,5D God of War-Spiel interessiert? Lass es mich in den Kommentaren wissen.