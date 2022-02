Netflix fügt im März 2022 wieder einige neue Filme, Serien und Dokumentationen hinzu. Die komplette Liste aller Neuheiten, die sich im nächsten Monat bei dem Streamingdienst einfinden, könnt ihr hier nachlesen.

März 2022 bei Netflix: Alle neuen Filme und Serien

Highlight des Monats ist die finale Staffel des Wikinger-Serienhits The Last Kingdom, die nach 5 Staffeln die Uhtred-Saga vorerst beenden wird. Ein Abschlussfilm der kompletten Saga nach der historischen Romanreihe von Bernard Cornwell ist bereits in Arbeit und wird voraussichtlich nächstes Jahr beim Streaminganbieter eintreffen.

Fans von He-Man and the Masters of the Universe dürfen sich auf neue Folgen der 2. Staffel freuen. Auch der Serienhit Bridgerton mit Phoebe Dynevor wird mit der 2. Staffel fortgesetzt.

Im März meldet sich Deadpool-Star Ryan Reynolds mit einem neuen Actionfilm zurück: In dem Science-Fiction-Film The Adam Project kehrt er aus der Zukunft zurück und begegnet seinem jüngeren Ich um ihn zu einem wilden Zeitreise-Abenteuer mitzunehmen. Regie führt Stranger Things-Produzent Shawn Levy (Nacht im Museum-Reihe), der mit Reynolds bereits den Filmhit Free Guy drehte. Zum Abschluss erwartet uns der Thriller Against the Ice mit Game of Thrones-Star Nikolaj Coster-Waldau auf gefährliche Polarexpedition.

Welche Serien und Filme noch neu ins Netflix-Programm finden, haben wir für euch in der Übersicht zusammengefasst.

1. März: The Guardians of Justice

2. März: Ritmo salvaje

3. März: Mitternacht im Pera Palace

3. März: L’Agence : L’immobilier de luxe en famille (Staffel 2)

4. März: Ein Teil von ihr

4. März: Making Fun

8. März: Last One Standing

8. März: Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen (Staffel 2)

9. März: Byron Baes

9. März: Queer Eye Germany

9. März: The Last Kingdom (Staffel 5)

11. März: Life After Death with Tyler Henry

11. März: Formula 1: Drive to Survive (Staffel 4)

18. März: Alessandro Cattelan: Eine einfache Frage

18. März: Eternally Confused and Eager for Love

18. März: Human Resources

18. März: Drôle – Einfach komisch (Staffel 1)

18. März: Top Boy (Staffel 2)

18. März: Light the Night (Teil 3)

18. März: Cracow Monsters

18. März: Young, Famous & African

18. März: Ist das Kuchen?

19. März: Twenty Five Twenty One

20. März: Forecasting Love and Weather

24. März: Thirty-Nine

25. März: Bridgerton (Staffel 2)

28. März: Business Proposal

1. März: Honey Boy

1. März: Die weiße Massa

1. März: Lake Placid vs. Anaconda

1. März: American Pie 2

1. März: Holmes & Watson

2. März: Against The Ice

2. März: Pirates – Der Schatz des Königs

3. März: The Weekend Away

4. März: Der unsichtbare Faden

4. März: Meskina – Ein hoffnungsloser Fall

8. März: Kalina – Die Sehnsucht in mir

9. März: Schatten in meinen Augen

11. März: Érase una vez… pero ya no

11. März: The Adam Project

15. März: Die Augen von Marilyn

17. März: Rettungshund Ruby

18. März: Operation Schwarze Krabbe

18. März: Windfall

18. März: Brightburn

18. März: Hasta que nos volvamos a encontrar

21. März: In guten Händen

21. März: Uncle Drew

24. März: Love Like the Falling Petals

30. März: Granizo

30. März: Countdown

30. März: Toni Erdmann

31. März: Fantasy Island

1. März: Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten

3. März: Überleben im Paradies: Eine Familiengeschichte

9. März: The Andy Warhol Diaries (Miniserie)

16. März: Bad Vegan: Berühmt und betrogen

16. März: Dr€i Tonn€n: Der große Überfall auf die brasilianische Zentralbank (Staffel 1)

18. März: Das Tier (Staffel 2)

22. März: The Principles of Pleasure (Miniserie)

29. März: Johnny Hallyday über Johnny Hallyday

30. März: Vertraue niemandem: Die Jagd nach dem Kryptokönig

Noch ohne Termin:

800 Meter

10. März: Kotaro Lives Alone

15. März: Adam by Eve: A Live in Animation

28. März: Thermae Romae Novae

3. März: Whindersson Nunes: É de mim mesmo

8. März: Taylor Tomlinson: Look At You

15. März: Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous.

22. März: Jeff Foxworthy: The Good Old Days

29. März: Mike Epps: Indiana Mike

3. März: He-Man and the Masters of the Universe (Staffel 2)

8. März: Chips und Toffel (Staffel 3)

10. März: Karmas Welt (Staffel 2)

18. März: Barbie Big City Big Dreams

15. März: Team Zenko Go

25. März: Transformers: BotBots

29. März: Mighty Express (Staffel 6)

31. März: Super PupZ