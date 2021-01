Netflix: Alle neuen Filme und Serien im Februar 2021 – Liste

Das Programm von Netflix wird im Februar 2021 um einige Neuheiten ergänzt. Wir haben für euch die Liste aller neuen Filme, Serien, Dokus und Anime, die sich ab nächsten Monat im Angebot des Streamingdienstes einfinden.

Übrigens: Abonnenten von Netflix müssen für die neuen Inhalte natürlich keinen Cent draufbezahlen. Alle neu hinzugefügten Titel sind kostenlos und im monatlichen Abopreis enthalten. Neueinsteiger sollten jedoch die Preiserhöhung beachten, die vor einigen Tagen offiziell wurde.

Netflix im Februar 2021: Alle neuen Serien und Filme

Alles neuen Inhalte findet ihr übersichtlich aufgelistet und nach Medium unterteilt in der folgenden Liste. Unter den Titeln sind Top-Filme wie The Danish Girl oder neue Netflix-Originalserien wie Tribes of Europa oder Capitani.

2. Februar 2021: Kid Cosmic – Staffel 1

– Staffel 1 2. Februar 2021: Mighty Express – Staffel 2

– Staffel 2 3. Februar 2021: Immer für dich da – Staffel 1

– Staffel 1 5. Februar 2021: H: Staffel 2

Staffel 2 5. Februar 2021: Unsichtbare Stadt – Staffel 2

– Staffel 2 10. Februar 2021: Run On – Staffel 1

– Staffel 1 11. Februar 2021: Capitani – Staffel 1

– Staffel 1 12. Februar 2021: Nadiyas Backwelt – Staffel 1

– Staffel 1 12. Februar 2021: Bestattungen à la Bernard – Staffel 1

– Staffel 1 1 5. Februar 2021 : The Crew – Staffel 1

– Staffel 1 17. Februar 2021: Sie weiß von dir – Staffel 1

– Staffel 1 19. Februar 2021: Lovestruck in the City – Staffel 1

– Staffel 1 19. Februar 2021: Tribes of Europa – Staffel 1

– Staffel 1 24. Februar 2021: Ginny & Georgia – Staffel 1

– Staffel 1 24. Februar 2021: Eine Schule für jeden Hund – Staffel 1

Staffel 1 27. Februar 2021: A Love So Beautiful – Staffel 1

1. Februar 2021: Bridget Jones‘ Baby

3. Februar 2021: Baywatch

3. Februar 2021: Meine Freunde sind alle tot

3. Februar 2021: Godzilla II: The King of the Monsters

5. Februar 2021: Der letzte Paradiso

5. Februar 2021: Little Big Women

5. Februar 2021: Malcom & Marie

5. Februar 2021: Space Sweepers

5. Februar 2021: The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity

10. Februar 2021: Neues aus der Welt

10. Februar 2021: En passant pécho – Zwei Dealer in Paris

11. Februar 2021: Layla Majnun

11. Februar 2021: Red Dot

11. Februar 2021 : Liebe²

: 12. Februar 2021 : To All The Boys: Always And Forever

: 12. Februar 2021 : Xicos Weg

: 16. Februar 2021: The Danish Girl

16. Februar 2021 : Du gegen die Wildnis – Der Film

20. Februar 2021: Classmates Minus

22. Februar 2021: Der Goldene Handschuh

25. Februar 2021: Geez & Ann

26. Februar 2021: Verrückt nach ihr

25. Februar 2021: Mit den Wellen

25. Februar 2021: The Girl on the Train

5. Februar 2021 : Die heilende Kraft des Entblößens

10. Februar 2021: Verschwunden: Tatort Cecil Hotel

23. Februar 2021: Pelé

2. Februar 2021: Tiffany Haddish Presents: They Ready: Staffel 2

12. Februar 2021 : Dani Rovira: Hass

: 23. Februar 2021: Brian Regan: On The Rocks

18. Februar 2021: Thus Spoke Kishibe Rohan

25. Februar 2021: High-Rise Invasion

Diese Inhalte verlassen Netflix im Januar 2020

Wie in jedem Monat müssen einige Titel das Programm jedoch auch wieder verlassen, um Platz für die Neuheiten zu schaffen. Welche das sind, lest ihr hier:

Netflix: Diese Filme & Serien verschwinden im Januar 2021 aus dem Angebot