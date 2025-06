Netflix enthüllt Startdatum der finalen Stranger Things Staffel 5 mit Episode The Crawl

Nach drei langen Jahren des Wartens hat Netflix endlich das Veröffentlichungsdatum für die fünfte und letzte Staffel von Stranger Things bekannt gegeben. Die Fans können sich darauf freuen, dass die Serie am 26. November 2025 mit der Episode „The Crawl“ ihre Premiere feiern wird. Dies wurde während des Tudum 2025 Livestream-Events angekündigt, das am Samstag stattfand. Der zweite Teil der finalen Staffel wird an Weihnachten erscheinen, und das große Finale wird an Silvester ausgestrahlt.

Die fünfte Staffel von Stranger Things wird in zwei Volumes mit insgesamt acht Episoden veröffentlicht. Netflix hat bereits einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in die kommenden Abenteuer gibt. Die neuen Episodentitel wurden bereits am Stranger Things Day im November enthüllt und lassen auf eine spannende Fortsetzung der Geschichte hoffen.

Die neuen Episoden von Stranger Things

Welche Titel tragen die neuen Episoden? Die Episoden der fünften Staffel tragen die folgenden Titel: „Chapter One: The Crawl“, „Chapter Two: The Vanishing of…“, „Chapter Three: The Turnbow Trap“, „Chapter Four: Sorcerer“, „Chapter Five: Shock Jock“, „Chapter Six: Escape from Camazotz“, „Chapter Seven: The Bridge“ und das Serienfinale „Chapter 8: The Rightside Up“.

Wie geht es in der Handlung weiter? Die Handlung der fünften Staffel spielt im Herbst 1987, etwa 18 Monate nach den Ereignissen von „The Piggyback“. Die Serie kehrt nach Hawkins zurück, das nach einem verheerenden Erdbeben in der letzten Staffel in Trümmern liegt. Die Charaktere müssen sich erneut den Bedrohungen aus dem Upside Down stellen, während sie versuchen, die Wahrheit hinter den mysteriösen Ereignissen herauszufinden.

Besetzung und neue Gesichter

Wer kehrt in der fünften Staffel zurück? Die Hauptbesetzung bleibt größtenteils erhalten. Dazu gehören Charaktere wie El (Millie Bobby Brown), Hopper (David Harbour), Joyce (Winona Ryder), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Jonathan (Charlie Heaton), Nancy (Natalia Dyer), Robin (Maya Hawke) und Steve (Joe Keery). Auch die derzeit im Koma liegende Max (Sadie Sink) wird zurückkehren.

Welche neuen Charaktere erwarten uns? In der fünften Staffel werden auch einige neue Gesichter zu sehen sein. Darunter sind Nell Fisher aus „Evil Dead Rise“, Jake Connelly aus „Between the Silence“, Alex Breaux aus „American Primeval“ und Linda Hamilton, bekannt aus „The Terminator“.

Die Bedeutung der finalen Staffel

Welche Rolle spielt die fünfte Staffel für die Serie? Die Duffer Brothers, die Schöpfer der Serie, betonten, dass Stranger Things für viele der Darsteller mehr als nur eine TV-Show war, sondern ein wesentlicher Teil ihrer Kindheit. Sie lobten die Hingabe und Leidenschaft des gesamten Teams, das seit Beginn der Serie an ihrer Seite steht.

Wie haben die Duffer Brothers die letzte Staffel beschrieben? In einem Statement sagten die Duffer Brothers: „Wir haben diese Geschichte fast ein Jahrzehnt lang erzählt. Viele unserer Darsteller waren erst zehn oder elf Jahre alt, als sie zu uns kamen. Sie sind vor unseren Augen erwachsen geworden und mehr als nur Schauspieler geworden – sie sind Familie.“

Die Spannung steigt, während sich die Fans auf die Veröffentlichung der finalen Staffel freuen. Nach der dritten Staffel von „Squid Game“ im Juni und der zweiten Staffel von „Wednesday“ im August, wird Stranger Things Staffel 5 später in diesem Jahr auf Netflix veröffentlicht.

