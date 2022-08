MultiVersus kündigt Black Adam und Stripe für Season 1 an

Der Allstars-Brawler MultiVersus von Warner Bros. Games bekommt bald zwei weitere Neuzugänge. Das hat der offizielle Twitter-Account des Spiels mit einem Teaser-Artwork für Season 1 bekannt gegeben. Der schon jetzt großen Liste an Charakteren werden zukünftig Black Adam aus den DC Comics und Stripe aus Gremlins beitreten.

Black Adam und Stripe kommen noch in Season 1

Der offizielle Twitter-Account von MultiVersus twitterte ein Artwork zusammen mit der Bildunterschrift: „Was ist besser als der offizielle Start von #MultiVersus Season 1? Die Ankündigung, dass Black Adam und Stripe auch in dieser Staffel dabei sind. Gern geschehen.“

Der Brawler-Titel verfügt derzeit über 17 spielbare Charaktere aus allen Warner-Bros-Franchises. Für die erste Saison stehen auch schon zwei sehr bekannte Personas in der Warteschlange: Rick and Morty werden ab dem 23. August beitreten und die Kämpfe aufmischen.

Wer ist Black Adam?

In den DC-Comics ist Black Adam ein Anti-Held und Erzfeind von Billy Batsons Shazam. Er wurde im alten Ägypten geboren und vom Zauberer Shazam auserwählt, sein Champion zu sein und seine Macht zu erben.

Später wurde er von Shazams Tochter Blaze korrumpiert und zur Strafe 5.000 Jahre lang in einer Gruft begraben und erst wieder freigelassen, als er von Billy Batsons Eltern entdeckt wurde, was den Grundstein für ihre Rivalität legte. Während Black Adam ursprünglich ein Bösewicht war, wurde seine Figur im Laufe der Jahre überarbeitet und ist nun ein Anti-Held als ein reiner Bösewicht.

Der Anti-Held bekommt übrigens auch bald einen eigenen Kinofilm, in welchem er von keinem anderen als Dwayne Johnson gespielt wird. Am 20. Oktober 2022 ist es endlich so weit und wir werden „The Rock“ in seiner neuesten Rolle bestaunen können.

Wer ist Stripe?

Die jüngeren unter uns werden sich vielleicht nicht unbedingt an den Hauptprotagonisten des 1984 erschienen Films namens Gremlins erinnern. Stripe ist der Anführer der Gremlins und richtete im Film allerlei Unheil an. Er ist mit seinem Irokesenschnitt auch einer der am besten wiedererkennbaren Gremlins aus dem alten Leinwandstreifen.

Die Gremlins bekommen bald ein Revival verpasst, denn es wird die animierte Serie Gremlins: Secrets of the Mogwai auf HBO Max geben, die eine Vorgeschichte zu den Originalfilmen darstellen wird. Die Serie wird für 2023 erwartet.

Wann kommen Black Adam und Stripe zu MultiVersus?

Ein Veröffentlichungsdatum für die beiden Kämpfer ist noch nicht bekannt. Fans müssen sich wohl noch etwas gedulden, denn vorher werden noch Rick und Morty hinzugefügt werden. Es wird davon ausgegangen, dass Black Adam noch vor dem Erscheinen seines Films als Marketingeinlage erscheinen wird. Ebenso wird erwartet, dass Stripe noch vor dem Start der HBO-Max-Serie in den Kampf ziehen kann.

MultiVersus ist kostenlos spielbar und für PC, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.