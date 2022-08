Wann kommt Mortal Kombat Legends, der Animationsfilm für Kenshi-Fans?

Mortal Kombat Legends geht in die dritte Runde. Warner Bros. Entertainment veröffentlichte kürzlich einen ersten Trailer zum neuen Animationsfilm aus dem beliebten Videospiel-Franchise und gibt Aufschluss über die Geschichte um den ikonischen Kämpfer Kenshi Takahashi.

Die Animationsreihe um das erfolgreiche Kampfspiel geht weiter. Nach Mortal Kombat Legends: Scorpions Revenge und Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms kommt nun der dritte Teil, der ebenso aus der Feder von Jeremy Adams (u.a. Supernatural) stammt.

Wie bereits bei den Vorgängern waren Rick Morales („Green Lantern: The Animated Series“) und Jeremy Adams („Batman: Soul of the Dragon“) an der Entwicklung beteiligt.

Worum geht es in Mortal Kombat Legends: Snow Blind?

„Mortal Kombat Legends: Snow Blind“ dreht sich um den blinden Krieger Kenshi Takahashi und erzählt, wie er geblendet wurde.

Takahashi muss seine Heimat gegen den übermächtigen Bösewicht Kano verteidigen, der diese überfallen hat und gegenüber seiner Feinde keinerlei Skrupel hegt. Der Meister Kuai Liang wird Kenshi bei seiner Mission, die Eindringlinge aufzuhalten unterstützen.

Kenshi Takahashi debütierte vor mittlerweile zwanzig Jahren in „Mortal Kombat: Deadly Alliance“. Als Schwertkampfmeister mit telekinetischen und psychokinetischen Kräften war er zuletzt in Mortal Kombat X spielbar.

In „Mortal Kombat Legends: Snow Blind“ werden neben Kenshi natürlich auch weitere bekannte Charaktere aus dem Franchise zu sehen sein. So zeigt der Trailer unter anderem Erron Black, Shang Tsung, Ferra Torr und Kabal.

Wann ist der Releasetermin?

Während mit Snow Blind bereits der dritte Animationsfilm an den Start geht, müssen die Fans der Live Action-Filme weiterhin auf einen Nachfolger von Mortal Kombat 11 warten.

Bis es Neuigkeiten dazu gibt, müssen sie sich mit den bestehenden Filmen und dem kommenden Animations-Streifen über Wasser halten. Ein offizieller Releasetermin wurde seitens Warner Bros. bisweilen noch nicht kommuniziert. Laut diverser Händler soll „Mortal Kombat Legends: Snow Blind“ am 27. Oktober 2022 erscheinen.