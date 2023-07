MontanaBlack bringt eigenen Energy Drink raus: Promo mit Gönrgy-Helikopter

„Ich trinke nur noch Zero-Getränke und das war uns auch wichtig in der Produktion, dass der Energy, den wir rausbringen, nicht mit Zucker verpestet ist […] Uns war es wichtig, dass wir drei gute Geschmäcker rausbringen, drei überzeugende Geschmäcker. Auch Geschmäcker, die es so noch nicht auf dem Markt gibt.“

Bei MontanaBlack handelt es sich um einen Energy Drink . Das Produkt wird Gönrgy heißen. Wie genau es zu dem Namen kam, will Monte in naher Zukunft noch erklären.

Um das Video auf ein anderes Level zu heben, ging es natürlich nicht einfach per Auto zu seinem Termin, sondern mit einem gelb folierten Helikopter . Die Werbung für sein neues Produkt steht also schon.

MontanaBlack hat laut eigener Aussage über zwei Jahre an einem geheimen Projekt gearbeitet. In seinem neusten YouTube -Video lüftet er, um was genau es sich dabei handelt.

