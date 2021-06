Minecraft: Speedrunner gibt zu, gecheatet zu haben

Der erfolgreiche Youtuber Dream ist für seine Speedruns in Minecraft bekannt. Allerdings vermuteten seine Fans bereits Ende 2020, dass mit seinen Erfolgen etwas nicht stimmen kann. Sein Glück im Finden wichtiger und seltener Items war einfach extrem hoch. Nun gab Dream bekannt, dass er tatsächlich Cheats verwendet hat.

Moderatoren auf der Webseite speedrun.com analysierten die Videos von Dream und entdeckten, dass die Chancen, die Item-Drops zu erhalten, bei 1:177 Milliarden liegt. Natürlich hätte er trotzdem noch Glück haben können, doch alles deutete auf Cheating hin.

Die Moderatoren erklärten den Sachverhalt wie folgt:

„Es gibt keine Umstände in einer natürlichen Umgebung, in der Tauschhandel und Blaze-Drops in irgendeinem nennenswerten Ausmaß abhängig oder verzerrt sein könnten, geschweige denn in einem Ausmaß, das stark genug ist, um dieses Ergebnis zu produzieren. Es gibt weder eine Möglichkeit, diese Werte während eines RSG-Speedruns versehentlich zu manipulieren, noch gibt es einen konventionellen Weg, dies absichtlich mit nur konventionellen Methoden zu tun. Die einzig sinnvolle Schlussfolgerung, die nach dieser Analyse gezogen werden kann, ist, dass das Spiel von Dream modifiziert wurde, um die Perlentausch- und Stab-Drop-Raten zu manipulieren.“