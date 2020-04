Minecraft mit Raytracing: Das ist der Termin der Beta

Minecraft kann bereits durch unzählige Shader-Mods in eine wahre Grafikperle verwandelt werden. Doch so richtig schön wird der Titel von Entwickler Mojang erst durch aktiviertes Raytracing (verwendet wird Path Traycing). Einen Eindruck, wie das Sandbox-Spiel dadurch aussieht, zeigen wir euch in diesem Beitrag.

Bislang gab es jedoch keinen genauen Termin für die Veröffentlichung der erweiterten Version von „Minecraft“ mit Raytracting-Beleuchtung. Nvidia schrieb vor kurzem in einem Blogpost lediglich: „In Kürze verfügbar für Windows 10“.

Minecraft RTX: Offene Beta startet am 16. April

Doch nun haben sich Nvidia und Mojang zu Wort gemeldet und verraten, wann die „Minecraft“-Raytracing-Beta für den PC starten wird.

Demnach hat das Warten schon morgen ein Ende, denn die RTX-Beta startet offiziell am morgigen Donnerstag, den 16. April 2020 für alle PC-Benutzer. Damit ihr von der Grafikoption profitieren könnt, müsst ihr natürlich über eine RTX-fähige Karte verfügen (zum Beispiel: Nvidia 2060-, 2070- oder 2080-Grafikkarte). Außerdem müssen Spieler, die die Beta nutzen möchten, Windows 10 verwenden.

Xbox Series X wird Raytracing unterstützen

Das Interesse an Raytracing steigt unter Spielern stetig an, schließlich kommen Nutzer so in den Genuss, Reflexionen, Schatten, globale Beleuchtung und andere realistische Lichteffekte mit anderen physikalisch basierten Texturen interagieren zu sehen. Kurzum wird das physikalische Verhalten des Lichts simuliert, um selbst bei den grafisch komplexesten Spielen Echtzeit-Rendering zu ermöglichen und dabei möglichst realistisch wirkende Schauplätze zu erschaffen.

