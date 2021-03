Minecraft Dungeons Arcade: Der Koop-Titel wird zum waschechten Spielautomaten

Man könnte meinen, die Zeit der Spielhallen und Spielautomaten ist weitestgehend vorbei. Die Macher von Minecraft Dungeons sind da jedoch anderer Meinung und haben gemeinsam mit Play Mechanix die Arcade-Version des Games geschaffen und einen Koop-Spielautomaten kreiert.

Worum geht es in Minecraft Dungeons?

Bei dem Ableger von Mojang und Microsoft handelt es sich um ein Action-Adventure, das aus einer isometrischen Perspektive gespielt und bestenfalls mit bis zu vier Spieler im Koop gezockt wird. Inspiriert wurde das Game dabei von klassischen Dungeon-Crawlern. Nun wurde das Mehrspielerlebnis in „Minecraft Dungeons Arcade“ verwandelt und damit in einen stilechten Spielautomaten:

Damit könnt Minecraft Dungeons in jede Spielhalle einziehen – als formschöne Arcade-Version. © Mojang/Microsoft

Wo wird Minecraft Dungeons Arcade spielbar sein? Aktuell wird eine begrenzte Stückzahl der Spielautomaten in Nordamerika verteilt. Mehr von ihnen sollen erst später in diesem Jahr aufgestellt werden, um dem Coronavirus durch körpernahe Gaming-Sessions nicht zusätzlich in die Hände zu spielen.

Was ist anders bei Minecraft Dungeons Arcade?

In der Arcade-Version steht der Multiplayer-Aspekt weiterhin im Vordergrund und auch das Gameplay ähnelt dem, was wir vom Original kennen. Es gibt jedoch einige Unterschiede, die allein dadurch entstehen, dass es sich hierbei um einen Koop-Spielautomaten handelt. Hierbei gibt es insgesamt neun Level, bei dem jedem Spieler eine andere Aufgabe zufällt: Nahkampf, Ausweichen oder Reichweite.

Will Carlin, Creative Director bei Play Mechanix, beschreibt es so:

„Mein Rat ist, jede Taste auf diesem Bedienfeld zu verwenden, um zu überleben. Es ist nicht nur Hack and Slash – da steckt Strategie drin. Wenn Sie das Beste aus Ihrem Spiel herausholen möchten, sollten Sie alle möglichen Fähigkeiten des Spielers nutzen.“

Auf dem Bildschirm des Automaten sieht das Ganze dann so aus. © Mojang/Microsoft

Physische Karten statt Dateien: Und noch etwas ist anders. In „Minecraft Dungeons Arcade“ werden keine Dateien gespeichert, sondern ganz Oldschool physische Karten verwendet, die man für jede Spielsession erhält, um den eigenen Charaktere mit Waffen, Skins und Co auszustatten. Um die Kartenanzeige zu füllen, sammelt ihr im Spiel Edelsteine und mäht Gegner nieder. Die verdienten Karten können schließlich behalten oder bei jeder Spielsitzungen via Scan wiederverwendet werden.

So sieht das Kartensystem in der Arcade-Version des Games aus. © Mojang/Microsoft

Ob ein derartiger Spielautomat auch nach Deutschland findet, ist bislang nicht bekannt. Sollte die Pandemie allerdings soweit überstanden sein, dass Spielhallen hierzulande wieder öffnen können, ist ein Runde „Minecraft Dungeons Arcade“ in Zukunft vielleicht auch hierzulande möglich.