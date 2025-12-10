Michael kehrt zurück in GTA Online – Neue Mission „Home Sweet Home“ jetzt spielbar

Mit dem neuen Update A Safehouse in the Hills haucht Rockstar Games dem Online-Modus von GTA 5 erneut frischen Wind ein. Die große Neuerung: endlich bekommt Michael De Santa, einer der Protagonisten aus der Hauptstory, eine tragende Rolle in GTA Online. Doch um an seine Missionen zu gelangen, musst du zunächst einige Voraussetzungen erfüllen.

Neue Inhalte in GTA Online

Was steckt im A Safehouse in the Hills Update? Das Update bringt gleich mehrere Highlights nach Los Santos: prächtige Villen zum Kauf, neue Fahrzeuge und ein Missionsstrang rund um autonome KnoWay-Taxis, der dich letztlich zu einer besonderen Begegnung mit Michael De Santa führt. Die neuen Anwesen dienen dabei nicht nur als luxuriöse Unterkunft, sondern eröffnen auch den Zugang zu exklusiven Inhalten.

Besitzt du eine dieser neuen Villen, wirst du darin zum ersten Mal von Michael und seiner Ehefrau Amanda begrüßt – inklusive hochwertiger Zwischensequenz mit zahlreichen Verweisen auf die ursprüngliche GTA 5-Story.

So startest du die KnoWay-Missionen

Wie schaltest du die Mission mit Michael frei? Um Michael freizuschalten, musst du zuerst fünf KnoWay-Missionen für Avi Schwartzman absolvieren. Avi kennst du vielleicht noch aus dem Heists-Update, nun ist er zurück und schickt dich quer durch die Stadt auf spezielle Aufträge. Diese Mini-Heists kannst du starten, indem du auf der Karte das neue A-Symbol ansteuerst.

Dort findest du ein klingelndes Payphone – interagiere damit mithilfe des D-Pads und Avi erklärt dir deinen ersten Auftrag. Insgesamt warten fünf Missionen auf dich, die du in beliebiger Reihenfolge abschließen kannst.

Auflistung: Alle KnoWay-Missionen

Welche Missionstitel gibt es in diesem Missionsstrang? Das KnoWay-Paket besteht aus folgenden fünf Missionen:

Negative Press: Sabotiere KnoWay-Taxis und stifte Chaos.

Sabotiere KnoWay-Taxis und stifte Chaos. Inside Job: Infiltriere ein Logistikunternehmen mithilfe gestohlener Zugangscodes.

Infiltriere ein Logistikunternehmen mithilfe gestohlener Zugangscodes. Trash Talking: Entsorge belastendes Beweismaterial unter Zeitdruck.

Entsorge belastendes Beweismaterial unter Zeitdruck. Tunnel Vision: Schleuse einen gestohlenen KnoWay-Taxi-Prototyp durch unterirdische Tunnel.

Schleuse einen gestohlenen KnoWay-Taxi-Prototyp durch unterirdische Tunnel. A Clean Break: Eine verdeckte Operation zur Stilllegung eines feindlichen Kontrollpunkts.

Nach jeder Mission erscheint der A-Marker an einem neuen Ort auf deiner Karte. Wiederhole einfach den Vorgang mit dem Payphone. Jeder Abschluss bringt dir nicht nur Fortschritt, sondern auch eine ordentliche Geldsumme ein.

Die Michael-Mission Home Sweet Home

Was passiert nach den KnoWay-Aufträgen? Sobald du alle fünf KnoWay-Missionen abgeschlossen hast, dauert es einen Moment. Avi wird sich dann telefonisch bei dir melden. Sobald du seinen Anruf erhältst, sendet er dir eine Einladung zur nächsten Mission: Home Sweet Home. Diese spielt sich je nach gekaufter Villa unterschiedlich, doch Michael steht im Zentrum des Geschehens.

Die Belohnung beim ersten Abschluss dieser Mission kann sich sehen lassen: satte 500.000 GTA-Dollar wandern auf dein Konto. Zusätzlich enthält die Mission mehrere Anspielungen auf Michaels Hintergrundgeschichte und deutet weitere Inhalte an, die demnächst im Spiel folgen könnten.

Luxus-Villen als Gameplay-Schlüssel

Welche Rolle spielen die neuen Villen? Ohne den Kauf einer der neuen Luxus-Immobilien in den Hügeln kannst du die Mission mit Michael nicht starten. Die Villen gelten als Grundlage für das neue Missionssystem rund um Michael De Santa. Der Kaufpreis liegt je nach Ausstattung und Lage vermutlich im hohen siebenstelligen Bereich – überprüfe hierzu regelmäßig den In-Game-Store der Dynasty8-Website in GTA Online, denn konkrete Euro-Preise gibt es natürlich im Spiel nicht.

Durch den Erwerb eröffnest du dir zukünftige Inhalte, private Garagenplätze, Interaktionen mit NPCs und Zwischensequenzen mit bekannten Charakteren.

Was du sonst noch wissen solltest

Wie geht es nach Home Sweet Home weiter? Während derzeit nur eine Michael-Mission veröffentlicht wurde, deutet deren Finale weitere Einsätze mit oder um Michael an. Rockstar Games hält sich bedeckt, was zukünftige Missionen angeht, aber die Erwartungshaltung der Community ist groß. Updates dürften wie gewohnt in unregelmäßigen Abständen via Rockstar Newswire angekündigt werden.

Bedenke außerdem, dass sich Rockstar wie üblich selten langfristig festlegt. Es lohnt sich daher, regelmäßig ins Spiel einzuloggen und Updates zu prüfen, um keine neuen Inhalte rund um Michael oder andere Story-Figuren zu verpassen.

Ein Update mit viel Fanservice

Warum lohnt es sich, die Michael-Mission freizuschalten? Abgesehen vom finanziellen Gewinn fühlt sich die neue Mission Home Sweet Home wie ein kleiner Nachfolger zur Einzelspieler-Kampagne an. Wenn du dich jemals gefragt hast, wie es mit Michael nach den Ereignissen von GTA 5 weiterging, bekommst du hier einen ersten Ausblick – verpackt in klassisch übertriebene GTA-Manier. Die Zwischensequenzen, Dialoge und Missionstypen zeigen: Rockstar hört auf die Fans und bringt geliebte Figuren mit neuen Gameplay-Ideen zusammen.

Was hältst du von Michaels Rückkehr in GTA Online? Würdest du dir weitere Story-orientierte Missionen wünschen? Schreib es uns gerne in die Kommentare!