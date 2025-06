Metroid Prime 4-Anzeige aufgetaucht – Ist die Veröffentlichung schon da?

Die Gaming-Community ist in Aufruhr, nachdem ein neues Werbeplakat für Metroid Prime 4: Beyond angeblich durchgesickert ist. Die Anzeige behauptet, dass das Spiel „jetzt verfügbar“ für die Nintendo Switch 2 sei. Die Nintendo Switch 2, die Anfang Juni 2025 veröffentlicht wurde, hat bereits große kommerzielle Erfolge gefeiert. Allerdings gab es auch Kritik an der Auswahl der verfügbaren Spiele.

Einige Spieler sind frustriert, da viele Spiele für die Switch 2 als sogenannte „Game Key“-Karten angeboten werden. Diese Karten sind im Wesentlichen Lizenzen, um das Spiel aus dem Internet herunterzuladen, anstatt es direkt von der Cartridge spielen zu können. Zudem gibt es Beschwerden über das Fehlen neuer Spiele, da viele der Titel lediglich Portierungen älterer Spiele sind.

Kritik und Erwartungen an die Spielebibliothek

Welche neuen Spiele sind bereits verfügbar? Aktuell sind Mario Kart World und Nintendo Switch 2 Welcome Tour die einzigen brandneuen First-Party-Spiele auf der Konsole. Doch es gibt Hoffnung am Horizont: Donkey Kong Bonanza wird nächsten Monat veröffentlicht und verspricht den Spielern ein umfangreiches neues Abenteuer auf ihrer neuen Konsole.

Für Fans von Metroid Prime ist die Spannung besonders groß, da Metroid Prime 4: Beyond als eines der am meisten erwarteten Spiele gilt. Ursprünglich bereits 2017 für die erste Switch angekündigt, soll das Spiel nun endlich 2025 erscheinen.

Die Gerüchte um die Veröffentlichung von Metroid Prime 4: Beyond

Was hat es mit dem angeblichen Werbeplakat auf sich? Ein Reddit-Nutzer namens orchestar postete ein Bild eines Werbeplakats, das behauptet, Metroid Prime 4: Beyond sei bereits verfügbar. Dieses Plakat wurde angeblich in der Oxford Circus Station in London entdeckt. Einige glauben, dass das Bild ein Photoshop-Fake sei, doch der Nutzer veröffentlichte weitere Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln, um die Echtheit zu beweisen.

Die Spekulationen gehen nun in verschiedene Richtungen: Einige glauben, dass es sich um einen Fehler bei der Erstellung des Plakats handelt, möglicherweise ein Hinweis darauf, dass das Spiel ursprünglich als Starttitel für die Switch 2 geplant war. Andere denken, dass das Spiel möglicherweise sehr bald veröffentlicht wird, eventuell im August oder September 2025.

Die Entwicklung von Metroid Prime 4: Beyond

Wie verlief die Entwicklungsgeschichte? Das Spiel Metroid Prime 4: Beyond wurde unter dem Arbeitstitel Metroid Prime 4 auf der E3 2017 angekündigt und erlebte eine turbulente Entwicklungszeit. Nachdem die ursprüngliche Entwicklung von Bandai Namco Studios übernommen wurde, startete Nintendo 2019 die Entwicklung unter Retro Studios neu. Der Producer Kensuke Tanabe, der bereits an den vorherigen Prime-Spielen gearbeitet hatte, kehrte für dieses Projekt zurück.

Im Juni 2024 wurde schließlich der offizielle Titel und der erste Trailer veröffentlicht. Das Spiel verspricht spannende neue Features, darunter psychische Kräfte, die Samus Aran auf dem Planeten Viewros einsetzen kann. Die Veröffentlichung ist für 2025 geplant, wobei die genauen Details noch auf sich warten lassen.

Die Nintendo Switch 2 und ihre Herausforderungen

Welche neuen Features bietet die Switch 2? Die Nintendo Switch 2 ist ein Hybrid aus Handheld und stationärer Konsole, ähnlich ihrem Vorgänger. Sie bietet jedoch Verbesserungen wie ein größeres Display, mehr internen Speicher und aktualisierte Grafik- und Controller-Features. Die Konsole unterstützt 1080p-Auflösung im Handheld-Modus und 4K im Dock-Modus.

Obwohl die Konsole für ihre technischen und sozialen Verbesserungen gelobt wurde, gibt es auch Kritik an den höheren Preisen für Konsole und Spiele. Bereits in den ersten vier Tagen wurden über 3,5 Millionen Einheiten verkauft, was die Switch 2 zur am schnellsten verkauften Nintendo-Konsole macht.

Wie siehst du die aktuelle Entwicklung bei Nintendo und die Gerüchte um Metroid Prime 4: Beyond? Teile deine Meinung in den Kommentaren!