Metro: Awakening für PS5 und PC angekündigt – mit einem Haken!

Nach einer fünfjährigen Pause wurde im Rahmen der State of Play ein neuer Metro-Titel offiziell angekündigt. Allerdings gibt es einen Haken für Fans der Reihe!

„Metro: Awakening“ wird eine Ursprungsgeschichte vor „Metro 2033“ erzählen und einen neuen spielbaren Charakter neben Artyum vorstellen. Allerdings handelt es sich hierbei um einen reinen VR-Titel, der aus der Ego-Perspektive gesteuert wird.

Auf der einen Seite bekommen wir in diesem Jahr also einen neuen Ableger serviert, viele Fans dürften über diese Ankündigung aber wohl eher enttäuscht sein, da sie bereits seit längerer Zeit auf den vierten Hauptteil der Metro-Serie warten – da ist ein immersives VR-Abenteuer nicht ganz das, was man erwartet hat.

Wie steht es um Metro 4?

Auf der anderen Seite wissen wir durch den kommenden VR-Titel, dass die Metro-Reihe weiterhin existiert. Außerdem sei erwähnt, dass sich mit Vertigo Games ein anderer Entwickler an „Metro: Awakening“ arbeitet. Im Umkehrschluss könnte das bedeuten, dass 4A Games aktuell an Metro 4 werkelt.

Doch worum geht es in Metro: Awakening?

„Es ist eine Ursprungsgeschichte, die vor den Ereignissen von Metro 2033 spielt und sowohl einen völlig neuen Blickwinkel für Metro-Fans bietet als auch einen fantastischen Ausgangspunkt für erfahrene VR-Spieler, die bereit sind, die Gasmaske aufzusetzen“, so der stellvertretende Game Director Samar Louwe.

„Die völlig neue Geschichte spielt im Jahr 2028 und wurde vom Serienschöpfer Dmitry Glukhovsky verfasst. Du spielst als Serdar, ein Arzt, der in den klaustrophobischen, verstrahlten Metro-Tunneln des postapokalyptischen Moskaus nach seiner Frau sucht. Während Serdar tiefer in die Metro vordringt, werden Mut und Verstand durch die übernatürlichen Kräfte, denen er begegnet, auf die Probe gestellt und setzen die Ereignisse in Gang, die zu seinem spirituellen Erwachen als etwas völlig Anderem führen…“

„Metro: Awakening“ soll 2024 für PS VR2, PC (Steam VR) und Meta Quest-Headsets erscheinen. Infos zu einem konkreteren Releasetermin sind bislang nicht bekannt.

