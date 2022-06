Metal: Hellsinger – Release steht fest & Demo ist ab sofort verfügbar

Beim gestrigen Summer Game Fest 2022 wurde nicht nur ein neuer Trailer von Metal: Hellsinger gezeigt, sondern auch der Releasetermin bekanntgegeben. Außerdem ist jetzt schon eine Demo des rhythmisch-dämonischen Action-Games aus dem Hause Funcom verfügbar.

Wie am Ende des Trailers zu sehen ist, erscheint „Metal: Hellsinger“ am 15. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Wer das Spiel vorbestellt und es nicht mehr abwarten kann, erhält 48 Stunden früher Zugriff und darf bereits am 13. September loslegen.

Für diejenigen, die jetzt schon einmal reinschnuppern möchten, gibt es ab sofort eine kostenlose Demoversion bei Steam, im PlayStation Store und natürlich auch im Microsoft Store.

Töten im Takt

Das Spielprinzip ist schon besonders und gleichermaßen simpel: Gekämpft wird im Takt der Musik. Dem Rhythmus folgend wird sich bewegt, auf die Gegner geschossen und Finisher ausgeführt.

Hört sich erstmal nicht wahnsinnig schwierig an, ist aber durchaus eine Herausforderung. Wer – gerade bei Shootern – normalerweise im Haudrauf-Modus unterwegs ist, sollte sich hier etwas zügeln. Heißt: Je besser ihr im Takt trefft, desto wirkungsvoller und stärker werden eure Angriffe. Bei Fehlern verschwinden Angriffsboni und euer Charakter wird entsprechend schwächer.

Mit sechs individuellen Waffen im Gepäck begebt ihr euch, als Dämonen-Mensch-Hybrid, auf einen Rachefeldzug in die Hölle, um letztlich gegen den Teufel selbst anzutreten.

Metal: Hellsinger gibt was auf die Ohren

Wie der Titel schon verrät, wird hier nicht zu irgendwelcher Musik gekämpft. Für „Metal: Hellsinger“ wurden einige Größen der Metal-Szene verpflichtet und eigene Lieder komponiert. Mit von der Partie sind beispielsweise Serj Tankian (System Of A Down), Matt Heafy von Trivium (selbst begeisterter Gamer) und Alissa White-Gluz von Arch Enemy, die das Demo-Level eröffnet.

Mit diesem rhythmusbasierten Metal-Shooter haben Publisher Funcom und Entwickler The Outsiders ein interessantes Nischen-Spiel auf die Beine gestellt, das mit allerhand netten Details (eingefleischte Metalheads werden sie sicher sehen) und astrein harter Musik glänzt.