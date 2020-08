Der Gönn-dir-Dienstag bei MediaMarkt bietet regelmäßig lohnende Angebote und Schnäppchen bis zum darauffolgenden Mittwoch um 9 Uhr. Auch heute könnt ihr euch verschiedene Top-Angebote sichern, die sich vor allem an Gamer und Technikbegeisterte richten.

Gönn dir Dienstag bei MediaMarkt

Interessant ist vor allem das Spiele-Bundle bestehend aus dem Ego-Shooter DOOM Eternal von Bethesda und dem vor kurzem veröffentlichten Survival-Shooter The Last of Us 2 von Entwickler Naughty Dog für nur 73,10 Euro. Würdet ihr euch beide Spiele einzeln bei MediaMarkt kaufen, müsstet ihr rund 50 Euro mehr ausgeben. Ihr spart bei diesem Angebot also tatsächlich bares Geld.

Ebenfalls im Angebot ist der Titel Ori and the Will of the Wisps in der Collector’s Edition für nur 24,29 Euro. Crackdown 3 erhaltet ihr bereits für 7,71 Euro.

Darf es ein neues Chromebook sein, dann schaut euch diese beiden Angebote genauer an:

Alle Angebot es im Rahmen des Gänn-dir-Dienstag findet ihr hier:

Seid schnell, denn die Angebote gelten nur bis morgen früh und nur solange der Vorrat reicht!