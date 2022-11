MediaMarkt: Gaming-Stühle zum Black Friday stark reduziert

Die Deals zum Black Friday drücken auch bei MediaMarkt die Preise nach unten. In allen Kategorien könnt ihr sparen, sodass für jeden etwas bei sein dürfte. Unter anderem gibt es Gaming-Stühle zum Tiefstpreis. Wir zeigen euch wie viel ihr sparen könnt.

Black Friday Deals: Gaming-Stühle zum Bestpreis

Wer auf der Suche nach einem Gaming-Stuhl ist, könnte jetzt fündig werden. Bei MediaMarkt sind sie zum Black Friday stark reduziert. Falls euer alter Stuhl langsam den Geist aufgibt oder ihr euch euren ersten Gaming-Stuhl kaufen wollt, könnt ihr jetzt auch noch euren Geldbeutel schonen.

Die Sitzgelegenheiten sind ans Gaming und lange Sitzen angepasst, sodass einer Zockersession nicht mehr im Wege steht.

Wie viel kann ich sparen? Momentan sind Gaming-Stühle bei MediaMarkt im Angebot. Zur Feier des Black Friday könnt ihr bis zu 50 Prozent sparen. So gibt es die Stühle von Snakebyte in verschiedenen Farben statt für 199,99 Euro schon zum Bestpreis von 99,99 Euro.

Wer in eine höhere Preisklasse möchte, muss nicht auf Rabatte verzichten. Den HP Omen Gaming Stuhl gibt es ebenfalls reduziert. Mit 28 Prozent Preisnachlass kostet der Stuhl noch 319,99 Euro.

MediaMarkt: Weiter Infos zur Black Friday Aktion

Der Black Friday findet immer am vierten Freitag des November statt. Die Tradition kommt aus den USA und wird dort seit den 60er Jahren so gehandhabt. Mittlerweile erweitern Händler diesen Tag auf eine ganze Woche. In dieser Zeit sind Produkte stark reduziert. MediaMarkt bietet zusätzlich ein verlängertes Rückgaberecht an.

Wie lange geht die Aktion noch? Die Deals zum Black Friday Week laufen noch bis zum 24. November. Am 25. November 2022 ist dann der Black Friday bei den ebenfalls noch gespart werden kann. Die perfekte Zeit, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen und gleichzeitig den Geldbeutel zu schonen.