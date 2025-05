Maya Hawke als junge Wiress im neuen Hunger Games Prequel – Kinostart 2026

Die Vorfreude auf das neueste Prequel der „Hunger Games“-Reihe steigt, denn „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping“ hat die beliebte Schauspielerin Maya Hawke in einer Schlüsselrolle besetzt. Sie wird die junge Wiress, die Siegerin der 49. Hungerspiele aus Distrikt 3, spielen. Der Film soll im Juli 2025 mit den Dreharbeiten beginnen und wird voraussichtlich am 20. November 2026 in die Kinos kommen.

Eine neue Generation von Stars

Wer tritt in die Fußstapfen der Originalbesetzung? Neben Maya Hawke, die durch ihre Rollen in „Stranger Things“ und „Once Upon a Time in Hollywood“ bekannt wurde, wurden bereits weitere Schauspieler wie Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Maysilee Donner, Jesse Plemons und Kelvin Harrison Jr. für das Prequel angekündigt. Die Verfilmung basiert auf Suzanne Collins‘ neuestem Roman, der erst im März dieses Jahres erschienen ist.

Der Film spielt 24 Jahre vor den Geschehnissen der ursprünglichen „Hunger Games“-Trilogie und 40 Jahre nach dem letzten Prequel, „Das Lied von Vogel und Schlange“. Im Mittelpunkt steht der Distrikt 12-Tribut Haymitch Abernathy und die 50. Hungerspiele, die als zweiter „Quarter Quell“ besonders brutal sind.

Die Bedeutung von Wiress

Was macht die Rolle von Wiress so besonders? Wiress, die im Hauptfranchise von Amanda Plummer dargestellt wurde, ist bekannt für ihre Intelligenz und technologische Fähigkeiten. Diese Eigenschaften sind charakteristisch für Distrikt 3, dessen Hauptressource Technologie ist. In der neuen Verfilmung wird Wiress von Maya Hawke verkörpert, wobei die Figur in einem anderen Licht gezeigt wird.

Während Wiress in der ursprünglichen Serie als traumatisiert dargestellt wird, wird sie im Prequel ohne die offensichtlichen Anzeichen von PTSD zu sehen sein. Dies bietet Hawke die Möglichkeit, die Entwicklung der Figur zu zeigen, bevor sie zu der Person wird, die wir aus den späteren Ereignissen kennen.

Ein Blick in die Zukunft von Panem

Warum ist „Sunrise on the Reaping“ ein Muss für Fans? Die Fans von „Die Tribute von Panem“ können sich darauf freuen, mehr über die dunkle und komplexe Welt von Panem zu erfahren. Der Film verspricht, neue Einblicke in die politische Landschaft und die Herausforderungen der Charaktere zu bieten, die in einer von Gewalt und Kontrolle geprägten Gesellschaft leben.

Für Maya Hawke stellt diese Rolle eine bedeutende Herausforderung dar, da sie Wiress‘ Intellekt und Fähigkeiten darstellen muss, ohne ihre Ecken und Kanten zu verlieren. Diese Darstellung könnte einen bleibenden Eindruck bei den Zuschauern hinterlassen und die Erwartungen an die Figur neu definieren.

Ein Datum zum Vormerken

Wann können wir den Film erwarten? „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping“ wird am 20. November 2026 in die Kinos kommen. Diejenigen, die nicht so lange warten möchten, können Suzanne Collins‘ Buch, auf dem der Film basiert, bereits jetzt in gedruckter Form, als E-Book oder als Hörbuch genießen.

Wir sind gespannt, wie sich die neue Besetzung und die frische Storyline auf den Erfolg der Franchise auswirken werden. Teile deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren unten!