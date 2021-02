Mass Effect Legendary Edition im Collector’s Bundle mit Helm – aber es gibt zwei Haken

Die Mass Effect Legendary Edition wird im kommenden Mai erscheinen und hat sogar ein Collector’s Bundle im Gepäck. Darin sind einige Dinge enthalten, die das Herz langjähriger Mass Effect-Fans zum Schmelzen bringen dürfte. Die Preorder für die Legendary Cache ist ab sofort gestartet. Allerdings gibt es zwei Häkchen bei der Special Edition.

Mass Effect Legendary Cache – Die Collector’s Edition zum Remaster

Die CE zum Remaster der ikonischen Sci-Fi-Trilogie kann sich wirklich sehen lassen. Immerhin stecken darin folgende coole Beigaben:

1x Mass Effect Legendary Edition Steel-Case

1x Lebensechter N7 N7 Breather Helm (bis Helmgröße XL tragbar)

(bis Helmgröße XL tragbar) 1x Moral Spinner-Pin

1x N7 Willkommensbrief

2x Leinwandkunstdrucke

1x Umverpackung im Gamedesign

Das ist die Sammleredition der neu aufgelegten Mass Effect-Trilogie. © BioWare

Der Helm leuchtet im Dunkeln: Das Highlight ist wohl der legendäre Atemgerät-Helm von Commander Shepard, der 1:1 nach dem 3D-Modell des Spiels erstellt wurde. Der tatsächlich tragbare Helm wurde dabei unter den wachsamen Augen der „Mass Effect“-Entwickler erschaffen und ist damit an Authentizität kaum zu übertreffen. Das Beste: Das Visier und die Akzente an Seiten und Rückseite leuchten wahlweise in vorbildlichen Blau oder im Rot der Abtrünnigen.

Der vakuumversiegelte Helm schützt Shepard in ME vor gefährlichen Umweltbedingungen. Das Exemplar der CE wärmt euch vielleicht eher an kalten Wintertagen. © BioWare

Wo sind die beiden Haken?

Zum einen ist das Collector’s Bundle lediglich im hauseigenen Merchandise-Shop von BioWare erhältlich – zu einem stolzen Preis von 149,99 Dollar. Dazu gesellen sich noch Versandkosten von 25 Dollar für eine Lieferung nach Deutschland. Ein Versand nach Deutschland ist trotzdem möglich, könnte allerdings etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Das zweite Problem betrifft die Remaster-Trilogie selbst. Denn auch, wenn das superstylische Steelbook in der CE enthalten ist, wird das Spiel selbst nicht enthalten sein. Ja, richtig gelesen: Die Mass Effect Legendary Cache wird ohne die nagelneue Spieltrilogie ausgeliefert, ihr müsst euch das Remaster also separat besorgen.

Der Vorteil daran ist jedoch, dass diejenigen, die ohnehin nicht vorhatten, dass Remaster (erneut) zu spielen und lediglich die Sammleredition einsacken wollten, genau das tun können, ohne das Game kaufen zu müssen.

Mass Effect Legendary Edition: Alle Unterschiede zur Originaltrilogie

Was erscheint die Legendary Edition? Das Remaster erscheint am 14. Mai 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.