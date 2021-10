Mass Effect Legendary Edition: Neue Mod verwandelt die Reaper in „Among Us“-Figuren

Die Science-Fiction-Reihe Mass Effect von BioWare gehört zu den beliebtesten und auch erfolgreichsten Franchises der Welt und laut einigen Fans können die insgesamt vier Spiele in Sachen Atmosphäre und Handlung mit großen Produktionen wie Star Trek und Babylon 5 locker mithalten.

Bei Among Us handelt es sich hingegen um ein Online-Partyspiel, das vor allen Dingen während des Lockdowns äußerst beliebt war und teilweise noch immer ist. Hier müssen Spieler*innen herausfinden, wer von ihren Kameraden ein betrügerisches und verfressenes Alien ist, das heimlich andere Spieler*innen umbringt.

Auf den ersten Blick haben diese beiden Franchises also nicht unbedingt viel miteinander am Hut, außer natürlich, dass beide im Bereich des Science Fiction angesiedelt sind. Bis jetzt. Denn dank dem Modder Mentlegen3218 halten die Charaktere aus „Among Us“ nun Einzug in der Mass Effect Legendary Edition.

Mass Effect Legendary Edition: Reaper werden dank Mod ziemlich sus

Wer sich in „Among Us“ auffällig benimmt und daher den Eindruck erweckt, in Wirklichkeit das fiese Alien zu sein, wird von anderen gerne Mal als sus bezeichnet. Dabei handelt es sich um die Abkürzung für das englische Wort suspicious, was übersetzt verdächtig bedeutet. Und dank einer neuen Mod werden die Reaper aus „Mass Effect“ nun ziemlich verdächtig.

Denn die „Among Us Reapers“-Mod, die ihr euch kostenlos auf Nexusmods herunterladen könnt, ersetzt die mächtigen und bedrohlichen Reaper der Welt durch Charaktere aus „Among Us“. Doch diese sind noch immer bis zu zwei Kilometer hoch und können Laserstrahlen verschießen. Die Mod ist also nur für die Optik gut. Und ein paar Lacher.

Auf Reddit ließ der Schöpfer dieser amüsanten Mod verlauten, dass er das Gefühl hatte, diese Modifikation einfach machen zu müssen. Schließlich könne er keine Alltagsgegenstände mehr sehen, ohne unwillkürlich an die Spielfiguren aus „Among Us“ erinnert zu werden. Das gelte für Chipstüten ebenso wie für Kühlschränke oder eben auch die Antagonisten aus „Mass Effect“.

©BioWare/Mentlegen3218.

Der Autor beendet seine Ausführungen mit der Aussage, dass „Among Us“ sein ganzes Leben ruiniert habe. Nun, ja, wenigstens hat diese Tragödie etwas Gutes, denn dank seiner kreativen Leistung, geboren aus seinem Leid, können wir nun verdächtig wirkenden Reapern die Vernichtung allen Lebens ruinieren.