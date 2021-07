Mass Effect: Community findet mysteriöses Alien – wer oder was ist dieses Wesen?

In der Fangemeinde von Mass Effect ist eine „neue“ Diskussion losgebrochen. Vorab sei jedoch kurz erwähnt, dass es diese Diskussion bereits nach dem Launch von Mass Effect 3: Leviathan gab. Allerdings keimt das Thema dank der ausgezeichneten Mass Effect Legendary Edition neu auf.

Der Grund dafür ist relativ klar: Spieler*innen, die nun erstmals den DLC von „Mass Effect 3“ zocken, stießen auf ein altes Rätsel. Die Community grübelt nun ein weiteres Mal über das mysteriöse Antlitz eines bemerkenswerten Wesens.

Die Frage lautet, wer ist die Person auf diesem Bild? Der Mittelpunkt der Diskussion dreht sich um eine unbekannte Person, die wir im Leviathan-DLC ausfindig machen.

Während wir uns auf der Suche nach dem Leviathan befinden, müssen wir unterwegs einiges an Detektivarbeit leisten. Das führt uns im Grunde umgehend ins Forschungslabor von Dr. Bryson.

Das Bild könnt ihr beim erstmaligen Betreten des Labors ausfindig machen. Hier sehen wir in der Nähe der Galaxiekarte eine uns gänzlich unbekannte Spezies, die bis zum heutigen Tage im Grunde unbekannt ist im „Mass Effect“-Universum. Noch viel fragwürdiger ist, was es mit dieser Person auf sich hat und warum sie gerade hier hängt.

Wer oder was ist die unbekannte Person?

Zumindest ein Teil dieser Fragen kann jedoch beantwortet werden. Denn tatsächlich haben einige findige Reddit-User die Antwort schon damals aufs Tablett serviert. Falls ihr euch also ebenfalls gefragt hab, worum es sich bei dieser Person handelt, hier die Antwort: Es ist das echte Gesicht von Tali.

Kleiner Spaß am Rande. Das Poster spiegelt ein Stück Concept Art wider. Diese Spezies hat es in dieser Form eigentlich nie ins Spiel geschafft, weshalb es auch keine Erklärung zu einer Spezies mit so einem Aussehen gibt. Es ist das alternative Antlitz für den Shadow Broker respektive die Yahg-Spezies aus Konzeptzeichnungen. Da die Yahg schließlich ein anderes Aussehen spendiert bekamen, ist es eher unwahrscheinlich, dass dieses Konzept nochmal in irgendeiner Form Verwendung findet in der Reihe.

Aber wer weiß? Das Äußere der Person aus dieser Konzeptzeichnung spiegelt durchaus einen glaubwürdigen Antagonisten wider. Vielleicht verbaut BioWare diese Spezies also in einem zukünftigen Teil als kleine Referenz? Sie könnten eine andere Spezies doch ganz einfach mit diesem Antlitz versehen?

So sieht die Yahg-Spezies in Mass Effect 2: Das Versteck des Shadow Brokers aus. © BioWare

Im Endeffekt deutet die Tatsache, dass wir diese neue Spezies sogar schon in einem der Teile gesehen haben, auf einen durchaus vorstellbaren Hinweis für eine mögliche Wiederkehr in der Zukunft. Doch im Laufe des Entwicklungsprozesses werden unzählige Konzepte ausgearbeitet und verworfen. Das ist ein regulärer Arbeitsalltag in der Gaming-Landschaft. Also gehen wir erst einmal nicht davon aus.

So oder so werden das die schlauen Köpfe bei BioWare entscheiden. Vielleicht sehen wir diese Spezies in Mass Effect 5? Alle bisher bekannten Infos zum nächsten „Mass Effect“-Teil lest ihr hier:

