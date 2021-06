Mass Effect 2: Element Zero finden, auf diesen Planeten scannen! – Lösung – Hilfe

In Mass Effect Legendary Edition werden wir immer wieder mit dem einzigartigen und höchstseltenen Element Zero konfrontiert. In Mass Effect 2 zählt es zu den Ressourcen, die wir für die Weiterentwicklung unserer Forschungen benötigen. Insbesondere die biotischen Aspekte wie der generelle Biotik-Schaden, den unser Team austeilt, spielen hier mit rein. Doch auch unseren Tech-Schaden können wir durch einige Forschungsaufgaben verstärken, genauso wie unser Raumschiff, die Normandy.

Doch Element Zero in der Welt von „Mass Effect“ finden, ist wahrlich kein einfaches Unterfangen. Während Platin, Iridium und Palladium häufiger vorkommen, scheint reines Element Zero echte Mangelware darzustellen.

Aber keine Sorge, falls ihr gerade auf der Suche nach Element Zero seid, haben wir euch in dieser Lösung ein paar Hilfen für die Suche zusammengestellt. Wenn ihr die Anleitung befolgt, werdet ihr garantiert ausreichend Element Zero finden, um den Großteil eurer Forschungen abschließen zu können.

Vorbereitung durch Loyalitäts-Missionen

Doch wenn wir beim Thema Element Zero sind, kommen wir nicht darum herum, über die loyale Crew zu sprechen. Wenn ihr die Loyalitätsmissionen einzelner Crewmitglieder abschließt, eröffnen sich bestimmte Dialogoptionen. Während euch einige über Schiffsupgrades informieren, die die Normandy kampffähiger gestalten, gibt es zwei Upgrades, die ihr für das Sammeln von Ressourcen ansteuern solltet.

Bessere Sonden für die Normandy

Zum einen könnt ihr die Loyalitätsmission von Thane absolvieren. Das macht insbesondere dann Sinn, wenn ihr nun vorhabt, mehrere Planeten anzusteuern und diese um ihre Ressourcen zu erleichtern.

Thane verschafft euch Sondenbooster: 100% plus auf Sondenkapazität © BioWare/PlayCentral.de

Er setzt euch über das Sondenbooster-Upgrade in Kenntnis, die ihr für 15.000 Iridium kaufen könnt. Danach dürft ihr die Normandy fortan mit 30 Sonden mehr bestücken, also 60, bevor ihr zum Sammeln aufbrecht. Und das spart euch eine Menge Zeit, insbesondere wenn ihr euch bei Sternen aufhaltet, die sich nicht in der Nähe eines Treibstoffdepots befinden.

Bessere Scanner für schnelleres Sammeln

Und zum anderen müsst ihr unbedingt die Loyalitätsmission von Miranda abschließen, was schon relativ früh im Spiel möglich ist. Wenn ihr das getan habt, besucht ihr sie und checkt die Normandy-Upgrades für ein Mineralienscanner-Upgrade.

Miranda hat das Argus-Scannergitter für schnelleres Scannen © BioWare/PlayCentral.de

Sie informiert euch über eine Möglichkeit, die Scanner der Normandy signifikant zu verbessern. Dieses Upgrade könnt ihr für 15.000 Iridium erstehen. Bedenkt, falls ihr aktuell nicht genug Ressourcen übrig habt, könnt ihr es auch dann noch kaufen, wenn ihr sie gesammelt habt.

Doch das solltet ihr in jedem Fall tun, da sich die Reichweite des Scanners erhöht, wenn ihr Planeten vom Orbit aus untersucht. Insgesamt geht das Ressourcenfarmen so viel schneller vonstatten.

Erhöhte Scannerreichweite dank des Argus-Scannergitters © BioWare/PlayCentral.de

Element Zero finden auf diesen Planeten

Wenn ihr die Vorbereitungen schließlich beendet habt, kann es auch schon losgehen mit der großen Suche. Und damit ihr nicht lange ins Blaue hinein suchen müsst, haben wir euch gleich mehrere Planeten herausgesucht, die ihr direkt ansteuern könnt, um das heiß begehrte Element Zero zu erhalten. Hier findet ihr ausreichend Ressourcen.

Element Zero im Caleston-Rift

Im Caleston-Rift lässt sich die Suche starten. Hier steuert ihr das Sternensystem Balor an. Falls ihr nicht gerade im Caleston-Rift unterwegs seid, um andere Aufträge zu erledigen, kommt ihr direkt in Balor an, da sich hier auch das Massenportal befindet.

Relativ zentral in der Nähe des Sterns findet ihr den Planeten Caleston. Hier startet ihr eure Scanner und sammelt das erste Element Zero ein! Saugt den Planeten bis auf den letzten Tropfen leer. Geht also erst, wenn ihr auch wirklich alles „abgebaut“ habt.

© BioWare/PlayCentral.de

© BioWare/PlayCentral.de

© BioWare/PlayCentral.de

Element Zero im Rosettennebel

Weiter geht es im Rosettennebel. Sucht die Galaxie-Karte der Milchstraße auf und fliegt erst einmal mit dem nächsten Massenportal zum Rosettennebel.

Nach der Ankunft fliegt ihr weiter in Richtung Alpha Draconis, wo sogleich die Loyalitätsmission von Jacob auf euch wartet. In der Umlaufbahn des Planetens 2175 Aeia angekommen, landet ihr allerdings nicht, um die Mission zu starten. Stattdessen farmt ihr den Planeten erst einmal leer! Denn dieser hat einiges an Element Zero versteckt.

© BioWare/PlayCentral.de

© BioWare/PlayCentral.de

© BioWare/PlayCentral.de

Element Zero im Phoenix-Haufen

Wenn ihr alle Ressourcen im Rosettennebel leergeräumt habt, geht es weiter in Richtung Phoenix-Haufen. Hier gibt es ebenfalls ein Vorkommen von Element Zero.

Im Sternensystem Typhon findet ihr sogleich zwei Planeten, die das Element in ihrem Inneren verstecken. Einmal wäre da Moros und obendrauf kommt noch Echidna. Allein diese beiden Planeten können euch über 10.000 Einheiten von Element Zero bringen, wenn ihr sie denn auch wirklich vollständig ausnehmt.

© BioWare/PlayCentral.de

© BioWare/PlayCentral.de

© BioWare/PlayCentral.de

Mehr Element Zero bitte, aber wo finden?

Davon ab gibt es Element Zero überall in der Welt von „Mass Effect“ verteilt. Heißt, wenn ihr euch auf Missionen befindet, solltet ihr immer nach raffiniertem Element Zero Ausschau halten. Ein paar Ansätze diesbezüglich möchten wir euch mit auf den Weg geben.

Zum Beispiel ist es recht auffällig, dass die DLCs immer wieder kleine Pakete mit „Element Null“ verstecken. Wenn ihr den DLC „Die Ankunft“ startet, macht ihr euch auf nach Aratoht. Wenn ihr die Allianz-Wissenschaftlerin Dr. Amanda Kenson sucht, haltet die Augen offen. In der Basis der Batarianer und in der späteren Basis der Allianz gibt es ein wenig Element Zero überall verstreut.

Im Dracon Handelszentrum versteckt sich Element Zero © BioWare/PlayCentral.de

Gleiches gilt für den DLC „Versteck des Shadow Broker“. Wenn ihr Liara helfen möchtet, den Shadow Broker das Handwerk zu legen, könnt ihr, nachdem ihr Liaras Apartment verlassen habt und beim Dracon Handelszentrum ankommt, ein wenig Element Zero finden. Auf mittlerer Höhe zum Beispiel, direkt im Handelszentrum, gibt es eine Box mit 1000 Element Zero.