Mario Kart World – Wird Diddy Kong Teil des neuen Open-World-Abenteuers?

Die Veröffentlichung von Mario Kart World steht kurz bevor, und mit der Einführung der Nintendo Switch 2 sind die Erwartungen der Fans hoch. Doch eine Frage beschäftigt die Community besonders: Wird Diddy Kong im Spiel vertreten sein?

Obwohl Diddy Kong oft als fester Bestandteil der Mario Kart-Reihe galt, bleibt seine Rückkehr in Mario Kart World ungewiss. Bisher hat Nintendo keine offizielle Bestätigung gegeben, ob der beliebte Charakter im Basisspiel enthalten oder möglicherweise als kostenpflichtiger DLC nachgereicht wird.

Die Sorgen der Fans

Warum ist Diddy Kongs Abwesenheit von Bedeutung? Diddy Kong hat sich über die Jahre zu einem Favoriten in der Mario Kart-Serie entwickelt. Seine Abwesenheit in frühen Aufnahmen von Mario Kart World hat bei den Fans Bedenken ausgelöst. Ein kürzliches Interview mit Kosuke Yabuki, dem Produzenten von Mario Kart World, hat diese Sorgen nicht mindern können. Auf die direkte Frage nach Diddy Kongs Anwesenheit im Spiel antwortete Yabuki nur:

„Ich fürchte, ich kann dazu derzeit nichts sagen.“

Dies lässt Raum für Spekulationen, dass Diddy Kong möglicherweise erst als späterer Zusatzinhalt zugänglich sein wird.

Ein weiteres Argument, das die Ungewissheit verstärkt, ist, dass Diddy Kong in Mario Kart 8 oder Mario Kart 8 Deluxe ursprünglich nicht enthalten war. Erst durch einen DLC fand er seinen Weg ins Spiel, was den Verdacht auf eine ähnliche Vorgehensweise bei Mario Kart World erhärtet.

Neuer Look für Donkey Kong und Diddy Kong

Welche grafischen Änderungen gibt es? Donkey Kong hat in Mario Kart World ein visuelles Update erhalten, das seinem Aussehen im Super Mario Bros.-Film ähnelt. Auch Diddy Kong wurde ein neues Design verpasst, das in Mario Kart World und Donkey Kong Bananza zum Einsatz kommen soll. Diese Designänderungen lassen vermuten, dass Diddy Kong in beiden Spielen erscheinen könnte, doch Nintendo hält sich in dieser Frage bedeckt.

Bislang hat Nintendo keine vollständige Liste der Charaktere veröffentlicht, die in Mario Kart World enthalten sein werden. Dies sorgt für zusätzliche Unsicherheit bei den Fans, die sehnlichst auf die Veröffentlichung des Spiels am 5. Juni 2025 warten.

Gameplay-Neuerungen in Mario Kart World

Was bringt Mario Kart World Neues? Neben der Frage nach Diddy Kong bietet Mario Kart World einige interessante Neuerungen. Das Spiel führt ein Open-World-Design ein, das von der klassischen Struktur der Serie abweicht. Spieler können nun frei zwischen Rennen navigieren und sogar Off-Road-Strecken erkunden. Zudem bietet das Spiel Platz für bis zu 24 Spieler gleichzeitig, was eine Verdopplung der Teilnehmerzahl im Vergleich zu früheren Teilen bedeutet.

Eine neue Spielvariante namens „Knockout Tour“ ermöglicht es, in einem langen Rennen über die gesamte Spielwelt hinweg zu fahren, wobei an sechs Kontrollpunkten jeweils vier Fahrer eliminiert werden. Diese und weitere Neuerungen könnten die Serie in neue Höhen führen, doch die Fans hoffen weiterhin, dass Diddy Kong dabei sein wird.

Was denkst du über die Möglichkeit, Diddy Kong als DLC zu sehen? Teile deine Meinung in den Kommentaren und diskutiere mit anderen Fans!