Mario Golf Super Rush im Multiplayer spielen: So golft ihr lokal, online und im Couch-Koop mit Freunden

Am meisten Spaß macht Mario Golf Super Rush, wenn ihr es zusammen mit Freunden erlebt. Dafür stehen euch eine ganze Reihe an Modi zur Verfügung: Ihr könnt das klassische Golf, Speed Golf und Battle Golf im Couch-Koop, lokal oder online zocken. Wir verraten euch, wie sich die verschiedenen Multiplayer-Modi aktivieren lassen.

Mario Golf Super Rush im Multiplayer zocken – So geht’s!

Wählt im Hauptmenü Einzelmatch aus und ihr gelangt zu folgender Auswahl:

Standard-Golf

Speed-Golf

Battle-Golf

Mehrspieler

Hier könnt ihr alle Mehrspieler-Optionen auswählen. Dabei lässt sich zusammen im Couch-Koop, lokal oder online spielen. Doch Vorsicht: Nicht alle Mehrspieler-Optionen verstecken sich im Menüpunkt „Mehrspieler“!

Couch-Koop

Um im Couch-Koop zu zocken, wählt direkt die gewünschte Golf-Art aus. © Nintendo

„Mario Golf Super Rush“ lässt sich im Couch-Kopp mit bis zu vier Spielern zocken, das heißt, ihr spielt mit euren Freunden zusammen an derselben Konsole. Dabei benötigt ihr nur eine einzige Nintendo Switch-Konsole und ein Exemplar des Spiels, damit alle Spieler*innen es gemeinsam erleben können. Außerdem sollte alle über einen eigenen Controller verfügen. Nur beim Standard-Golf gibt es die Möglichkeit, dass ihr mit einem einzigen Controller spielen könnt, der bei jedem Schlag weitergereicht wird.

Dann könnt ihr auswählen, wie viele Spieler antreten. © Nintendo

So spielt ihr im Couch-Koop mit mehreren Freunden an derselben Konsole: Um im Couch-Koop zu zocken, wählt nicht den Menüpunkt „Mehrspieler“, sondern direkt die jeweilige Golf-Art, die ihr spielen möchtet – also beispielsweise Speed-Golf. Anschließend könnt ihr auswählen, wie viele Spieler*innen zusammen das Match bestreiten und ob mit Bewegungssteuerung oder Tasten gespielt werden soll. Danach könnt ihr noch weitere Einstellungen zur Spielweise vornehmen, euren Charakter auswählen und NPCs zuweisen.

Lokal und Online

Wählt den Menüpunkt Mehrspieler und ihr gelangt ihr zum Online-Modus und Lokales Spiel. © Nintendo

Ihr könnt außerdem mit mehreren Konsolen zusammenspielen. Das geht wahlweise lokal mit mehreren Teilnehmern/Konsolen in der Nähe oder online über das Internet. Auf diese Weise können 2 bis 4 Spieler*innen zusammen zocken.



Bei Lokales Spiel und dem Online-Modus wird mit mehreren Nintendo Switch-Konsolen zusammen gespielt. © Nintendo

So spielt ihr lokal oder online: Wählt den Menüpunkt „Mehrspieler“ aus und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr lokal (mit mehreren Nintendo Switch-Konsolen in der Nähe) oder online spielen wollt.

Jede Konsole benötigt ein eigenes Exemplar des Spiels. Zudem sollte alle Teilnehmenden eine eigene Nintendo Switch-Konsole besitzen, es ist aber auch möglich, dass zwei Spieler an einer Konsole spielen (und einen Joy-Con oder anderen Controller abwechselnd verwenden).

Jeder kann an seiner eigenen Konsole zocken oder zwei Spieler tun sich an einer Konsole zusammen. © Nintendo

Bedenkt: Beim Online-Modus müsst ihr zudem über eine Internetverbindung und aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft verfügen.