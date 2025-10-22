Magische Halloween-Deals bei Zauberkram.de – 10 % Rabatt auf alles!

Die Spuk-Saison ist da und mit ihr ein verzauberndes Angebot für alle Fantasy- und Deko-Fans!

Unsere Freunde von Zauberkram.de feiern Halloween 2025 mit einem ganz besonderen Rabatt: Vom 7. Oktober bis zum 31. Oktober bekommst du 10 % auf das gesamte Sortiment – ganz ohne Mindestbestellwert.

Zauberstäbe, Sammlerstücke & Deko mit Halloween-Rabatt

Ob detailgetreue Zauberstäbe, magische Sammlerstücke oder liebevoll gestaltete Deko für dein Zuhause, bei Zauberkram.de findest du jede Menge Fanartikel, die das Herz von Fantasy- und Filmfans höherschlagen lassen.



Mit dem Rabattcode GRUSELZAUBER erhältst du während des Aktionszeitraums 10 % Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Der Gutschein kann einmalig pro Kunde eingelöst werden und gilt auf das gesamte Sortiment, jedoch nicht in Kombination mit anderen Rabatten.

Alle Infos zum Halloween-Special

🎃 Rabatt: 10 % auf das gesamte Produktportfolio

10 % auf das gesamte Produktportfolio 💫 Gutscheincode: GRUSELZAUBER

📅 Zeitraum: 7. Oktober – 31. Oktober 2025

7. Oktober – 31. Oktober 2025 💰 Kein Mindestbestellwert

🧾 Einmalig pro Kunde gültig

🚫 Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen

Jetzt entdecken und sparen

Wenn du also schon länger auf der Suche nach neuem Zauberkram oder besonderen Sammlerstücken bist, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, dein Regal magisch zu erweitern.

➡️ Hier geht’s direkt zum Halloween-Special bei Zauberkram.de

🧡 Tipp von uns

Halte auch in den kommenden Wochen die Augen offen, denn Zauberkram.de hat regelmäßig limitierte Artikel und Sonderaktionen rund um die Themen Fantasy, Magie und Filmwelten im Angebot. Perfekt für alle, die Hogwarts, Mittelerde oder andere fantastische Universen lieben.