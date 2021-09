Lego versteckt Super Mario 64-Welten in phänomenalen Block

Die LEGO Group hat einen Fragezeichenblock enthüllt, der in sich ein kleines Geheimnis birgt. Anders als es in den „Super Mario“-Spielen der Fall ist, befindet sich in diesem Stück Merchandise keine goldene Münze oder eine Power-up. Viel mehr ist es die ganze Welt von Super Mario 64, die sich hier als Miniaturversion entpuppt und sich selbst zu euch nach Hause einlädt.

LEGO Super Mario 71396 Fragezeichenblock

Das fertige Konstrukt ist ein ?-Block, den wir aus den „Super Mario“-Abenteuern kennen. Das interaktive Bauset verfügt über 2064 Einzelteile und der aufgebaute Würfel in 18 cm hoch, breit und tief. Ihr könnt ihn nach dem Aufbau als solchen ins Regal stellen oder die entsprechenden Welten ausfahren.

Enthalten sind gleich vier Mikrowelten aus „Super Mario 64“. Im Detail sind es die folgenden Welten:

Pilz-Palast

Bobombs Bombenberg

Bibberberg-Bog

Lava-Lagune

Wann ist der Fragezeichenblock erhältlich? Der LEGO Super Mario 71396 Fragezeichenblock wird ab dem 1. Oktober 2021 im LEGO-Store verkauft. Exklusiv, was bedeutet, dass ihr ihn nicht in anderen Onlineversandhäusern findet. Hier geht es direkt zum Angebot.

Wie hoch ist der Preis? Der Preis beläuft sich in Deutschland auf 169,99€. Lego gibt an, dass das Produkt ab 18 ist. Das Merchandise ist also eher an Erwachsene gerichtet. Es gehört zu einer „Kollektion von Premium-Bausets für Erwachsene, die kreative Bauprojekte mögen“.

Enthalten sind neben dem Fragezeichenblock mit den vier Mikrowelten zehn zugehörige Figuren in einer recht minimalistischen Ausführung:

Mario

Prinzessin Peach

Yoshi

König Bob-omb

Kettenhund

Big Bully

Glubsch

Lakitu

Pinguin und Pinguin-Baby

Wichtig: Falls ihr bereits die elektronischen Mario- und Luigi-Figuren aus den Nintendosets euer Eigen nennen könnt, versucht sie mit dem Fragezeichenblock zu kombinieren. Das geht mit LEGO Mario oder LEGO Luigi aus dem Starterset 71360 oder 71387.

Es heißt, dass „einzigartige Musik und Geräusche aus dem Videospiel“ erklingen. Und außerdem könnt ihr versteckte Powersterne suchen und geheime Reaktionen der Figuren hervorrufen.