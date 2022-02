LEGO Star Wars: Skywalker Saga ist endlich fertig, weitere Verschiebung unwahrscheinlich

Vor einigen Jahren war es noch normal, dass gefühlt zwei bis drei LEGO-Spiele jährlich erscheinen. Seit der Ankündigung von LEGO Star Wars: The Skywalker Saga gab es keine weiteren Titel der Reihe und es wurde mehrfach verschoben. Doch jetzt ist das Spiel endlich fertiggestellt.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga erreicht Gold-Status

Wie das Entwicklerstudio Traveller’s Tales und Publisher Warner bekannt gegeben haben, ist „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ soweit fertiggestellt, dass das Spiel in Produktion gehen kann. Das wurde mit einer Gold-Bekanntgabe per Twitter bestätigt:

#LEGOStarWarsGame has gone gold – cue the Throne Room Theme! Huge congratulations to the team for the galactic work they've put into the game.



Fun fact: When a game is gold it means it's ready to ship! pic.twitter.com/SdUUWLaJvZ — LEGO Star Wars Game (@LSWGame) February 23, 2022

Was bedeutet der Gold-Status? Innerhalb der Entwicklung von Videospielen gibt es viele Meilensteine, aber der wichtigste vor Release ist der Gold-Status. Dahinter verbirgt sich der Abschluss der wichtigsten Entwicklungsphasen, so dass am Ende ein von den Funktionen her fertiges Spiel produziert werden kann. Meistens wird ab diesem Moment an einem Day-One-Patch gearbeitet, der noch Bugs und ähnliches behebt.

In der Regel werden Spiele, nachdem sie Gold erreicht haben, nicht mehr verschoben. Aber es gibt einige Ausnahmen, wie zum Beispiel Cyberpunk 2077. Das Spiel hatte ebenfalls bereits den fertigen Status aber wurde sehr kurzfristig um einige Wochen verschoben. Es kann also immer noch etwas dazwischen kommen, aber im Regelfall können wir endlich sagen, dass das Spiel ohne weitere Verschiebung erscheinen wird.

Wann wurde das Spiel ursprünglich angekündigt: Bereits seit der E3 2019 wissen wir, dass an „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ gearbeitet wird. Ursprünglich geplant für 2020 wurde das Spiel mehrfach verschoben – zuerst auf 2021, dann auf Ende 2021, dann in den Frühling 2022. Jetzt ist es aber endlich so weit und das wohl ambitionierteste LEGO-Spiel erscheint endlich.

„LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ erscheint am 05. April für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.