Das sind die 5 besten LEGO-Sets zu Minecraft Dungeons!

Minecraft lässt sich berechtigt als eines der beliebtesten Spiele aller Zeiten betiteln. Letztes Jahr erschien zusätzlich der Ableger Minecraft Dungeons. Zwar bietet der Titel die gewohnte Optik, spielt sich allerdings eher wie ein Dungeon-Crawler.

Nun wurde bekannt, dass der Koop-Titel künftig auch in amerikanischen Spielehallen verfügbar sein wird! Minecraft Dungeons Arcade wird damit zu einem klassischen Spielautomaten und bietet einen ganz besonderen Flair.

Minecraft Dungeons Arcade: Der Koop-Titel wird zum waschechten Spielautomaten

Zur Feier dieser Ankündigung stellen wir euch hier die fünf besten LEGO-Sets vor, mit denen ihr euch das Dungeon-Gefühl nach Hause holen könnt.

Das erste Abenteuer als LEGO Minecraft

Nostalgie pur: Was könnte sich besser als LEGO-Set eignen als der Anfang der Reise? Mit „Das erste Abenteuer“ könnt ihr eine für „Minecraft“ klassische Landschaft detailgetrau nachbauen. Das Set könnt ihr für 59,99 Euro kaufen.

© LEGO/Microsoft

Neben den bekannten Charakteren Steve und Alex sind zwei Skelette, eine Katze, ein Schaf und ein Moobloom enthalten. Zusätzlich gibt es beispielsweise einen Wasserfallaufzug und herabfallende Blöcke. Das Set ist 23 Zentimeter hoch, 20 cm breit und 18 cm tief.

Der Illager-Überfall als LEGO Minecraft

Jetzt geht es den Schurken an den Kragen! Mit dem Set „Der Illager-Überfall“ finden die Bösewichte Einzug in die echte Welt. Mit dem Wüstenhaus, Handelsposten und Acker stehen euch gleich drei Schauplätze zur Verfügung. Erhältlich ist das Set zum Preis von 69,99 Euro.

Neben dem Illager sind in dem Set ebenfalls Dorfbewohner, Tiere sowie ein Verwüster enthalten. Die Zubehörelemente runden das Ganze ab, wodurch sich eine spannende Szenerie aufbauen lässt. Das Set ist 46 cm lang, 34 cm breit und 26 cm hoch.

Die Creeper Mine als LEGO Minecraft

Bereit für einen Ausflug in die Tiefen? Das Set „Die Creeper™ Mine“ bietet funktionstüchtige Schienen, Lore und Explosionsfunktionen. Unter der riesigen Statue können die Figuren Unterschlupf suchen und sich sogar um ein Gemüsebeet kümmern. Die Mine bekommt ihr zum Preis von 79,99 Euro.

© LEGO/Microsoft

Neben Steve und dem Schmied sind noch ein Wüstenzombie, mehrere Creeper sowie Kühe und Fledermäuse enthalten. Aufgebaut ist das Set 22 cm hoch, 38 cm breit und 22 cm tief und besteht aus über 830 Teilen.

Der Wirrwald als LEGO Minecraft

In dem Set „Der Wirrwald“ ist der titelgebende Wald enthalten, der durch Lava und Felsbrocken nur schwer zu durchqueren ist. Mit etwas Dynamit kann sogar ein Baum gefällt und als Brücke über die Lava genutzt werden. Das LEGO-Set kostet 29,99 Euro.

© LEGO/Microsoft

Enthalten sind außerdem die Figur Huntress samt Jagdsausstattung, ein Hoglin und zwei Piglins. Der Bausteinwald ist 13 cm hoch, 25 cm breit und 14 cm tief.

Das letzte Gefecht als LEGO Minecraft

Den Abschluss bildet das Set „Das letzte Gefecht“. Teil davon sind ein beweglicher Enderdrache, ein Enderman und ein Drachenjäger. Das Set ist zum Preis von 19,99 Euro erhältlich.

© LEGO/Microsoft

Ausgerüstet mit einem verzauberten Bogen, einer Enderperle und einem Trank geht es in das letzte Gefecht gegen den Drachen, der sogar Feuer speien kann. Das Set bietet mehr als 222 Teile und ist 9 cm hoch, 23 cm breit und 13 cm tief.

LEGO-Sets: Sandbox der etwas anderen Art

Die LEGO-Sets eignen sich sowohl zum Spielen als auch zum Sammeln. Fans von „Minecraft“ haben eine große Auswahl an verschiedenen Szenerien und Zubehör, sodass man in verschiedenen Preisbereichen fündig werden kann. So kann das Abenteuer auch abseits des Bildschirms weitergehen.