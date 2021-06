Legend of Mana bekommt eine Anime-Adaption

Erst letzte Woche wurde das Remaster zu Legend of Mana für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht, wodurch der Titel nun zum ersten Mal in Europa erschienen ist. Jetzt hat Square Enix in einem Livestream angekündigt, dass es außerdem eine passende Anime-Adaption zum Spiel geben wird.

Legend of Mana Anime: The Teardrop Crystal

Der Anime namens Legend of Mana – The Teardrop Crystal entsteht neben Warner Bros. Japan auch in Zusammenarbeit mit Graphinica Inc und Yokohama Animation Lab, die bereits für den neuen Opening-Movie verantwortlich waren. Dadurch könnt ihr euch bereits einen ersten Eindruck davon verschaffen, was euch im Anime erwartet.

Wann genau die Serie erscheint und über welche Plattformen sie verfügbar sein wird, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Der „Mana“-Produzent Masaru Oyamada hat außerdem verkündet, dass der Anime bereits in Planung war, bevor an dem HD Remaster gearbeitet wurde.

Seiner Aussage nach war der Vorschlag einer Adaption der Auslöser dafür, dass man mit der Entwicklung an der Neuauflage überhaupt erst begann. Für Fans gibt es außerdem einen weiteren Grund zur Freude, da sich ebenfalls ein neues Spiel in Entwicklung befinden soll, von dem bisher aber nicht viel bekannt ist.