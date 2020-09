Leak zur PS5: Das sind die Inhalte des PlayStation 5-Bundles

Während Microsoft mittlerweile die Katze aus dem Sack gelassen und den Preis für die Xbox Series X sowie Xbox Series S samt Release-Termin bekannt gegeben hat, wartet die Welt nun auf den folgenden Schritt seitens Sony. Lange dürfte es nicht mehr dauern, ehe auch die Japaner Preis und Datum der PS5 mit der Öffentlichkeit teilen.

PS5-Event bereits angekündigt – Preis & Datum?

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es am kommenden Mittwoch, den 16. September 2020 endlich so weit sein. Schließlich hat Sony am gestrigen Samstag ein PS5 Showcase für die kommende Woche angekündigt. In diesem Rahmen sollen in rund 40 Minuten vor allem die PlayStation 5-Spiele in den Vordergrund gerückt werden. Doch möglicherweise wird das Event mit der Bekanntgabe des Preises und des Launch-Termins enden?

Doch bis es so lang ist, wird wohl noch der eine oder andere Leak vergehen. So ist nun zum Beispiel durch einen Distributor in Hong Kong der Lieferumfang der beiden Sony-Konsolen durchgesickert. Die Modellnummern der PS5 sowie der Digital Edition lauten CFI-1015A, und CFI-1015B.

Unterschiede im Lieferumfang wird es wenig überraschend nicht geben. Beide Konsolen werden wohl über eine 825 GB SSD verfügen, während jeweils ein DualSense-Controller, ein Ständer, ein HDMI-, USB- und ein Stromkabel sowie das Handbuch beiliegen. Bereits vorinstalliert ist der Titel „Astro’s Playroom“, mit dessen Hilfe Sony die neuen Features des DualSense präsentieren möchte.

Wireless Controller (DualSense)

825 GB SSD

Base (Ständer)

HDMI 2.1-Kabel

Stromkabel

USB-Kabel (Typ C)

Handbuch

Atro’s Playroom (vorinstalliert)

Bei den 9.999 US-Dollar, die von dem Distributor angegeben werden, handelt es sich natürlich um einen Platzhalter. Derzeit wird spekuliert, dass die PS5 499 Euro und die Digital Edition 399 Euro kosten werden. Wahrscheinlich werden wir am kommenden Mittwoch diesbezüglich endlich offizielle Informationen seitens Sony erfahren, womit die monatelangen Spekulationen ein Ende haben werden.