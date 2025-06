Konami kündigt Press Start Livestream an – Mehr zu MGS Delta und Silent Hill f

Der Juni ist traditionell ein bedeutender Monat in der Videospielbranche, da viele Publisher in diesem Zeitraum ihre Pläne für die kommenden Monate enthüllen. Konami hat für den 12. Juni 2025 um 15:00 Uhr (deutscher Zeit) einen Livestream namens Press Start angekündigt. Dieser wird auf YouTube und Twitch zu sehen sein und soll 37 Minuten dauern.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die Spiele Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und Silent Hill f. Beide Titel sollen in den kommenden Monaten veröffentlicht werden, und Konami wird die Gelegenheit nutzen, um detailliertere Informationen als beim jüngsten State of Play zu bieten. Doch das ist noch nicht alles, denn Konami hat angedeutet, dass weitere Ankündigungen bevorstehen.

Was können wir von Silent Hill f erwarten?

Wie unterscheidet sich Silent Hill f von seinen Vorgängern? Silent Hill f scheint eine mutige neue Herangehensweise an die Serie zu sein. Die Einbindung von Ryukishi07, bekannt für seine fesselnden Geschichten, verspricht eine drastische Veränderung in der Erzählweise der Serie. Das Spiel wurde bereits während des letzten State of Play positiv aufgenommen, und die Fans sind gespannt, wie sich die narrative Richtung ändern wird.

Es gibt Spekulationen über die Veröffentlichung von DLCs für das Silent Hill 2 Remake. Besonders die Geschichte „Born from a Wish“, die in den späteren Versionen von Silent Hill 2 hinzugefügt wurde, könnte als DLC neu aufgelegt werden. Diese Möglichkeit wurde von Leakern bereits angedeutet, und Konamis Livestream wäre der ideale Zeitpunkt, um dies zu bestätigen.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Ein Rückblick auf die Serie

Warum ist Metal Gear Solid Delta: Snake Eater so bedeutend? Die Metal Gear-Serie ist bekannt für ihre innovativen Stealth-Mechaniken und tiefgründigen Storylines. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ein Remake des Klassikers, bietet den Fans die Möglichkeit, die Ursprünge der Serie mit moderner Grafik und neuen Features zu erleben. Seit Hideo Kojimas Weggang von Konami hat die Serie wenig zu feiern gehabt, doch dieses Remake könnte die Begeisterung neu entfachen.

Das Originalspiel, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, setzte neue Maßstäbe in der Videospielbranche, insbesondere durch die Einführung von dynamischen Stealth-Mechaniken und einer packenden Handlung. Durch das Remake hoffen Fans auf eine würdige Rückkehr zu diesen Kernelementen der Serie.

Weitere mögliche Ankündigungen beim Press Start Event

Welche Überraschungen könnte Konami noch bereithalten? Neben den erwarteten Informationen zu Silent Hill und Metal Gear Solid könnten auch weitere Ankündigungen gemacht werden. Fans hoffen auf eine Xbox-Version des Silent Hill 2 Remakes sowie die Veröffentlichung der Yu-Gi-Oh! Early Days Collection auf weiteren Plattformen.

Darüber hinaus gibt es Spekulationen über neue Ableger oder Fortsetzungen beliebter Serien wie Bomberman und Castlevania. Insbesondere ein neues Castlevania-Spiel steht auf der Wunschliste vieler Gamer ganz oben, nachdem der letzte Teil bereits einige Jahre zurückliegt.

Wirst du den Konami Press Start Livestream verfolgen? Welche Ankündigungen wünschst du dir? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!