Kirby´s Return to Dream Land Deluxe: Remake kommt mit neuen Features

Ursprünglich für die Wii erschienen, wird Kirby´s Return to Dream Land in einer Deluxe-Version für die Nintendo Switch erscheinen. Dies wurde im Rahmen der Nintendo Direkt bekanntgegeben.

Nintendo feiert das 30-jährige Jubiläum seines rosa Puffballs mit einem Remake des 2011 veröffentlichten Plattformers „Kirby´s Return to Dream Land“. Das Game wird mit neuen Features und einem Multiplayer-Modus ausgestattet und erscheint im ersten Quartal 2023.

Kirby kehrt als Multiplayer ins Dream Land zurück

„Kirby´s Return to Dream Land Deluxe“ kommt mit einigen Neuerungen für die Nintendo Switch. So können bis zu vier Spieler*innen durch die Spielwelt reisen, „um Magalor zu helfen, sein abgestürztes Raumschiff zu reparieren“.

Im lokalen Multiplayer-Modus kann man unter verschiedenen Charakteren wählen. Wie etwa Kirby, Meta-Knight, König Dedede oder dem Waddle-Dee-Assistent. Laut Nintendo können aber „auch alle als Kirby spielen und sich mit ihren Lieblings-Spezial-Power austoben“.

Kirby bekommt eine neue Spezial-Power

In „Kirby´s Return to Dream Land Deluxe“ kommen Spieler*innen in den Genuss der neuen Mech-Spezial-Power. So können sie neben den üblichen Waffen, wie Schwert und Peitsche, mit einem Mega-Angriff auf Gegner los gehen.

„Außerdem kannst du leuchtende Gegner einsaugen, um besondere Super-Power einzusetzen – ultrastarke Versionen der Spezial-Power, mit denen du jedes Blatt zu deinen Gunsten wenden kannst!“ – Nintendo

Ein brandneues Minispiel und alte Bekannte

Des Weiteren wird das Hauptspiel mit zusätzlichen Minispielen ergänzt. Darunter das bereits bekannte Ninja-Scheibenschießen sowie Samurai-Kirby. Außerdem wird es mit Magalors Bücherhatz ein komplett neues Minispiel geben.

Wann ist der Releasetermin?

„Kirby´s Return to Dream Land Deluxe“ erscheint am 24. Februar 2023 für Nintendo Switch. Der Titel kann bereits jetzt, zum Preis von 59,99 Euro, im Nintendo eShop vorbestellt werden. Im oben eingebundenen Trailer gibt es bereits einen Vorgeschmack auf das kommende Abenteuer.