Kingdom Come: Deliverance – Mittelalter-RPG erscheint 2024 für Nintendo Switch

Wer hätte das damals zum Release für PS4, Xbox One und PC gedacht? Das Mittelalter-Rollenspiel Kingdome Come: Deliverance wird künftig auch auf der Nintendo Switch gezockt werden können.

Dies gab das Studio bereits im Rahmen des Summer Game Fest 2021 offiziell bekannt.

Verantwortlich für die Portierung zeigt sich Entwickler Sabre Interactive, der in der Vergangenheit unter anderem für die Switch-Version von The Witcher 3: Wild Hunt zuständig war.

Anfang 2023 und somit zum fünften Geburtstag hat Embracer aktuelle Verkaufszahlen des Titels mit der Öffentlichkeit geteilt. Demnach wurden seit dem Release am 13. Februar 2018 mehr als 5,5 Millionen Einheiten verkauft.

Mittelalter-RPG erscheint Anfang 2024 für Nintendo Switch

Nun hat Plaion, ehemals Koch Media, bekannt gegeben, dass der Titel Anfang nächsten Jahres für die Nintendo Switch erscheinen wird:

„Das von Saber Interactive in Zusammenarbeit mit Warhorse Studios entwickelte Spiel bringt die gesamte epische Saga auf den 15 cm großen Bildschirm der Nintendo Switch und lässt einen das packende Abenteuer unterwegs erleben aber natürlich auch im Docked-Modus am TV.“

Wer das Rollenspiel in Zukunft also von unterwegs genießen möchte, der darf sich auf die Royal Edition freuen. Diese kann kommendes Jahr sowohl im physischen Handel als auch im Nintendo eShop erworben werden und enthält das komplette Spiel sowie alle DLCs – Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards und A Woman’s Lot.

Was ist Kingdome Come: Deliverance?

„Kingdom Come: Deliverance“ ist ein Open-World-Rollenspiel, das im mittelalterlichen Böhmen spielt. Ihr übernehmt die Rolle von Henry, einem einfachen Bauern, dessen Leben sich nach der Zerstörung seines Dorfes durch marodierende Soldaten dramatisch verändert. Henry strebt Rache für den Tod seiner Familie und die Zerstörung seines Zuhauses an.

Das Mittelalter-Rollenspiel bietet eine realistische Darstellung des mittelalterlichen Lebens, in dem ihr die Fähigkeiten wie Kampf, Handwerk, Handel und Dialog verbessern könnt. Eure Entscheidungen beeinflussen die Geschichte und die Beziehungen zu den Charakteren. Es gibt zudem eine komplexe Kampfmechanik, die auf historischen Kampftechniken basiert.

„Kingdom Come: Deliverance“ wird vor allem für seine detailreiche Welt, seine immersive Geschichte und seinen Ansatz für historische Authentizität gelobt, auch wenn es einige Kritikpunkte wie Bugs und technische Probleme gab.

Entwickelt wurde das Spiel von Warhorse Studios, einem unabhängigen Studio mit Sitz in Prag, Tschechien. Die Entwickler legten dabei großen Wert auf historische Genauigkeit und versuchten, das mittelalterliche Böhmen des 15. Jahrhunderts so authentisch wie möglich darzustellen. Dazu setzten sie sich intensiv mit historischen Quellen, Architektur, Kleidung, Waffen und sogar den sozialen Strukturen dieser Zeit auseinander, um eine glaubwürdige Spielwelt zu erschaffen.

