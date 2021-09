Kena: Bridge of Spirits – Wie viel Spielzeit bietet das Indie-Highlight?

Kena: Bridge of Spirits ist für PS4, PS5 sowie PC erschienen und stellt die größte Gaming-Überraschung in diesem Jahr dar. Das kleine Indie-Abenteuer bezaubert mit einer zauberhaften Spielwelt, fordernden Kämpfen und einer kinoreifen Inszenierung, die an Disney-Animationsfilme erinnert.

Das Spiel fällt dabei kleiner aus als die großen Blockbuster-Giganten. Doch wie viel Spielzeit bietet „Kena: Bridge of Spirits“ genau?

Kena: Bridge of Spirits ist die größte Gaming-Überraschung des Jahres

Kena: Bridge of Spirits – So lang fällt die Spielzeit aus

Wie lange dauert die Story? Im Grunde benötigt ihr für die Handlung des Spiels rund 10 bis 15 Stunden. Die genaue Spielzeit hängt dabei vor allem von zwei Faktoren ab.

Schwierigkeitsgrad: Ihr könnt anfangs zwischen drei Schwierigkeitsgraden wählen. Auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielt ihr das Spiel natürlich schneller durch als auf dem schwersten, denn die Gegner unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Stärke und Aggressivität. Aber Vorsicht: Die Kämpfe sind schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad recht fordernd und ihr könnt euch am ein oder anderen Boss mitunter mal die Zähne ausbeißen. Ihr dürft während des Abenteuers den Schwierigkeitsgrad jederzeit ändern. Nach einem erfolgreichen Run wird außerdem der noch härtere Schwierigkeitsgrad „Meister“ freigeschaltet.

Wie lange habe ich für die Story gebraucht? Ich bin nach genau 12 Stunden mit der Handlung fertig geworden. Und dabei bin ich ein ziemlich langsamer Spieler, der immer alles in der Spielwelt absucht und entdecken will. Dementsprechend hatte ich bei den Credits rund 70 bis 80 Prozent aller Collectables bereits gefunden. Was den Schwierigkeitsgrad betrifft, habe ich zwischen normal und leicht abgewechselt. Vielleicht gibt euch das einen Ansatz, wie lange ihr für die Story brauchen würdet.

Wie lange dauern Platin und 100 Prozent?

Um wirklich alles im Spiel zu sehen, vergehen einige Stunden mehr. Rechnet mit 15 bis 25 Stunden für 100 Prozent des Spiels. Das hängt wieder mit dem Schwierigkeitsgrad zusammen und wie schnell ihr seid, alles zu finden. Für die Platin-Trophäe brauch ihr übrigens sowieso 100 Prozent im Spiel.

Unseren Trophäen-Guide mit hilfreichen Tipps findet ihr hier:

Kena: Bridge of Spirits – Trophäen-Guide – Alle Erfolge für die Platin-Trophy

Trophäenjäger, die sich Platin erspielen wollen, kommen um einen zweiten Run auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad Meister eigentlich nicht herum, allerdings haben wir einen Trick für euch parat, wie ihr euch diesen Run und somit rund 10 Stunden sparen könnt.