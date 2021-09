Kena: Bridge of Spirits – Alle 100 Rott finden (Guide)

Kena: Bridge of Spirits zieht seinen Charme am meisten aus den liebenswürdigen Rott. Die kleinen, süßen Waldgeister sind überall in der Spielwelt versteckt und wollen von euch gefunden werden. Die Fundorte aller Rott erfahrt ihr im Video-Guide.

Guide – Fundorte aller Rott in Kena: Bridge of Spirits

Insgesamt gibt es 100 Rott im Spiel zu finden. Während ihr die ersten schon für die Story aufstöbert, können sich im späteren Spielverlauf einige der kleinen Kerlchen ziemlich gut versteckt haben.

Dieser Video-Guide hilft euch, alle 100 Rott im Spiel zu finden (via Gaming with Abyss):

Was bringen die Rott? Die Rott sehen nicht nur zuckersüß aus und zaubern jedem ein Lächeln ins Gesicht, sie erweisen sich auch als irre nützlich. Mithilfe der Rott könnt ihr Rätsel in der Spielwelt lösen, indem ihr sie zum Beispiel Statuen oder andere Gegenstände an ihren angestammten Platz tragen lasst. An einigen Stellen in der Spielwelt könnt ihr sie zu einer großen Geistergestallt gruppieren lassen, die in der Lage ist, Verderbnis zu beseitigen und Blumenschreine zu befreien.

Außerdem helfen sie euch im Kampf mit speziellen Aktionen:

Die Rott verstärken eure Angriffe , ab einem gewissen Punkt in der Story. So könnt ihr noch mächtigere Stabschläge oder Pfeilschüsse nutzen.

, ab einem gewissen Punkt in der Story. So könnt ihr noch mächtigere Stabschläge oder Pfeilschüsse nutzen. Zudem können Rott sich an Gegner heften und sie in Schach halten, sodass ihr freies Spiel für eure Angriffe habt.

Kena: Bridge of Spirits ist die größte Gaming-Überraschung des Jahres – Test

Schnapp euch die Trophäe „Kein Stein unumgedreht“

Habt ihr alle 100 Rott gefunden, werdet ihr mit der Gold-Trophäe „Kein Stein unumgedreht“. Die Übersicht zu allen Trophäen (mitsamt hilfreichen Tipps) erhaltet ihr in diesem Guide.