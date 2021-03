Ursprünglich sollte das charmante Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits bereits vergangenes Jahr erscheinen, allerdings benötigten die Entwickler noch etwas mehr Zeit. Um den wartenden Spielern zu zeigen, dass sie diese auch gut nutzen und die Arbeiten am Titel voranschreiten, wurde gestern im Rahmen des Future Games Show: Spring Showcase 2021-Events ein neuer Trailer präsentiert.

Kena: Bridge of Spirits erscheint im August 2021

Das Video besteht größtenteils aus bereits bekannten Szenen, die schon in älteren Trailern enthalten waren. Allerdings stellte das Entwicklerteam von Ember Lab eigens für die Show den Verantwortlichen auch einige brandneue Gameplay-Szenen zur Verfügung. Diese zeigen einmal etwas mehr von der magischen Spielwelt und dann auch weitere Ausschnitte aus den Kämpfen gegen übernatürliche Gegner.

Oft an Kenas Seite sind dabei die Rot. Diese kleinen Kerlchen nehmen eine zentrale Rolle im Gameplay des Spiels ein und helfen der jungen Heldin dabei nicht nur bei kleineren Umgebungsrätseln, sondern auch in den actionreichen Kämpfen. In den Scharmützeln muss sich die Protagonistin allerdings nicht nur auf die Rot verlassen, denn sie kann dank ihres Stabs, den sie sowohl als Schlagwaffe als auch als Bogen nutzen kann, auch gut auf sich selbst aufpassen.

Im Rahmen der Story von „Kena: Bridge of Spirits“ muss sich die Heldin einer bösen Macht entgegenstellen, um Menschen in Not zu helfen. Dabei ist es als Geistführerin ihre wichtigste Aufgabe, die Verstorbenen auf ihrer Reise von der materiellen Welt in die Geisterwelt zu begleiten. Wie die Entwickler gegenüber den Kollegen von Game Informer ausführten, solle Kena auch stets etwas über sich selbst lernen, wenn sie anderen Menschen hilft. Entsprechend sollen Einfühlungsvermögen und Verständnis große Rollen im Spiel zukommen.

Wie gut die Entwickler dieses Vorhaben letztendlich umsetzen können werden, können Spieler wohl noch dieses Jahr erfahren. „Kena: Bridge of Spirits“ erscheint am 24. August 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC (Epic Games Store). All jene, die sich die PS4-Version kaufen, können diese übrigens kostenlos auf die PS5-Fassung upgraden.