Mit seinem ersten Trailer eroberte das kleine Fantasy-Abenteuer Kena: Bridge of Spirits die Herzen vieler Spieler im Sturm. Im Rahmen des Tribeca Games Spotlight 2021 veröffentlichten die Entwickler von Ember Lab gestern eine neue Gameplay-Präsentation, die verschiedene Aspekte des kommenden Action-Adventures zeigt.

Kena: Bridge of Spirits – Gameplay-Präsentation zeigt neue Spielszenen

In dem circa sechs Minuten langen Video, das auf YouTube veröffentlich wurde, gewähren die Entwickler einen Blick hinter die Kulissen und zeigen, wie sie mit den Arbeiten an ihrem Werk begonnen haben. Sie sprechen über ihre Vision für den Titel sowie die Passion, die alle im Team bei diesem Spiel vereint.

Darüber hinaus werden natürlich ebenfalls einige neue Spielszenen gezeigt, die unter anderem Protagonistin Kena bei der Erkundung der Spielwelt und ihren Interaktionen mit den Rots zeigen. Dies sind die knuffigen kleinen Kerlchen, die der jungen Heldin auf ihrer Reise beistehen und die ihr sowohl in den Kämpfen als auch bei Rätseln helfen sollen.

Obwohl die Entwickler eine spannende und dynamische Spielerfahrung für „Kena: Bridge of Spirits“ versprechen, soll der Fokus des Titels eher auf der Story liegen. Wir begleiten dabei die junge Seelenführerin auf ihrer Mission, die Bewohner eines Dorfes vor ruhelosen Geistern zu beschützen. Ihre Aufgabe ist es somit nicht nur, Menschen zu beschützen, sondern sich auch um die Seelen der Verstorbenen kümmern.

Dabei geht es allerdings nicht nur friedlich zu, denn immer wieder muss sich Kena auch im Kampf gegen übernatürliche Gegner beweisen. Hierbei kann sie einmal auf die Unterstützung der kleinen Rots zählen, welche die Bewegungsfreiheit der Feinde einschränken können. Ansonsten vertraut sie auf ihren Stab, den sie sowohl als Bogen nutzen kann, was in der neuen Präsentation auch gezeigt wird, oder direkt für Nahkampfangriffe einsetzt.

Kena und ein Rot / © Ember Lab

„Kena: Bridge of Spirits“ erscheint voraussichtlich am 24. August 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC. All jene Spieler, die sich die PS4-Version des Games kaufen, dürfen übrigens kostenlos auf die PS5-Fassung upgraden.