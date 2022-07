Neben Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter, der aktuell immer noch in den deutschen Kinos läuft, wartet die Jurassic-Fangemeinde schon gespannt auf die 5. Staffel von Jurassic World: Neue Abenteuer.

Und das Warten hat jetzt ein Ende, denn die neue Staffel steht ab sofort auf Netflix zum Streamen bereit!

Wann startet Jurassic World: Neue Abenteuer Staffel 5?

„Jurassic World: Neue Abenteuer“ geht mit Staffel 5 weiter. Die 5. Staffel läuft ab dem 21. Juli 2022 auf Netflix. Die neuen Episoden werden um 9 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet.

Worum geht es in Staffel 5? „Jurassic World: Neue Abenteuer“ (im Original „Jurassic World: Camp Cretaceous“) setzt da an, wo Staffel 4 aufhört.

1 Meter großer Giganotosaurus: Jurassic World-Merch verspricht garantiert keine Alpträume

In Staffel 3 schaffte es die Gang mit Brooklynn (Jenna Ortega), Kenji (Ryan Potter), Yasmina (Kausar Mohammed), Sammy (Raini Rodriguez), Ben (Sean Giambrone) und Darius (Paul-Mikél Williams) von Isla Nublar zu entkommen. Doch nach einer Begegnung mit einem fliehenden Mosasaurier strandeten sie auf einer unbekannten neuen Insel.

Hier taten sich die Machenschaften der fragwürdigen Mantah Corp. auf, die mit Dinosauriern und einer neuen Droge experimentieren, die sich auf die Verhaltensmuster der Dinosaurier auswirken.

Schlussendlich wurde die Gang von den gefährlichen BRAD-X-Robotern umzingelt und nun gilt es den Fängen von Matah Corp. zu entfliehen, während nach und nach die Zusammenhänge enthüllt werden.

Denn wir erinnern uns an das große Finale von Staffel 4: In der finalen Szene wurde Kenjis Vater gezeigt, der ganz offensichtlich eine tiefe Verbindung zur Mantah Corp. aufweist. Er ist der Präsident des Unternehmens und somit ein ganz hohes Tier, der die Geschicke lenkt. Was das wohl für die 5. Staffel zu bedeuten hat?

