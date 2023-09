Julien Bam in den Trends: Was ist Der Mann im Mond?

Julien Bam ist einer der größten YouTuber, die Deutschland zu bieten hat. Gerade finden sich seine Videos regelmäßig ganz oben in den YouTube Trends wieder.

Der zweite Teil der Reihe Mann im Mond ist gerade erst erschienen. Doch worum geht es in den Videos und woher kommen die ganzen verrückten Figuren?

Julien Bam und sein Cinematic Universe

Vor wenigen Tagen kam Der Mann im Mond Akt 2 auf Julien Bams Kanal online und verzeichnet bereits jetzt über zwei Millionen Aufrufe. Der Hype um die Hauptvideos ist riesig.

Wer gerade neu in das Julien Cinematic Universe, wie einige es nennen, einsteigt, wird nicht auf Anhieb verstehen, wo die vielen verrückten Figuren herkommen. Die ursprünglichen Videos sind teilweise über vier Jahre alt.

Um zum Mann im Mond zu kommen, musste es verschiedene Videoreihen geben, die am Ende alle zu einer großen Geschichte zusammenlaufen.

Die mehrteiligen Serien Märchen in Asozial, Ehrenmänner of the Galaxy und Songs aus der Bohne sind etwa zur gleichen Zeit erschienen. Die verschiedenen Geschichten laufen in Der letzte Song aus der Bohne erstmals langsam zusammen.

Im Zentrum dieser Videoreihen stehen der Mann im Mond und die magischen Bohnen. Sie vereinen die verschiedenen Geschichten und führen in den finalen Akten alles zusammen.

In „Songs aus der Bohne“ werden die magischen Bohnen erstmals eingeführt. Am Ende von „Märchen in Asozial“ wird davon ein Sack versteckt, der im Mittelpunkt bei „Der letzte Song aus der Bohne“ steht. Währenddessen sind die „Ehrenmänner of the Galaxy“ auf dem Weg zur Erde, um ein wichtiges Paket seinem rechtmäßigen Besitzer zuzustellen.

Dazu kommen die Tracks von Sandmann, Osterhase, Weihnachtsmann und Zahnfee. Der fünfte im Bunde der Wächter ist der Mann im Mond.

Akt 2 von 5: Der Mann im Mond ist da

In „Der letzte Song aus der Bohne“ wurde der Mann im Mond gerufen, der sich nun auf der Erde befindet, um sich sein Gesicht zurückzuholen.

Nach dem zweiten Akt folgen dieses Jahr noch drei weitere Hauptvideos. So wird die Geschichte vom Mann im Mond, der Raumschiff-Crew und der vier Wächter zu Ende erzählt. Es hängt alles zusammen.

Der große Produktionsaufwand macht die Videos von Julien auf YouTube zu etwas einzigartigem. Da wundert es nicht, dass ein einzelnes der Hauptvideos ein sechsstelliges Budget schluckt.