Jean Pierre Kraemer vom YouTube-Kanal JP Performance hat, neben den Einblicken in seinen Arbeitsalltag als Tuner, schon öfter über sein Privatleben gesprochen. Dabei hat er auch schwierige Themen behandelt und mit seiner Community geteilt. Im neusten Video auf dem Kanal geht es ebenfalls um ein solches Thema, allerdings spricht er diesmal nicht selbst darüber. Aber worum geht es eigentlich?

JP Kraemer leidet an einer Autismus-Störung

In dem neuen Video sieht man Fabian Kubik, einen Freund von Jean Pierre. Neben ihm sitzt der Psychologe Björn Ruschinzik. Die beiden klären die Fans darüber auf, dass Jean Pierre an einer Autismus-Störung leidet.

In dem Video erklärt Ruschinzik, was eine Autismus-Störung ist, in Ansätzen, wie sie sich bei Jean Pierre äußert und wie sie sein Leben beeinflusst.

Jean Pierre selbst tritt nicht vor die Kamera. Es sei ihm unangenehm darüber zu reden, da die Diagnose wohl noch nicht lange her ist und er sich für seine Störung schäme.

Was ist eine Autismus-Störung?

Autismus bezeichnet grundsätzlich eine neurologische Entwicklungsstörung. Diese kann sehr vielseitig sein. Sie äußert sich in unterschiedlichen Symptomen, Schweregraden und Ausprägungen. Meist geht diese Erkrankung mit einem veränderten sozialen Verhalten einher. Menschen haben Probleme soziale Kontakte zu knüpfen, zu kommunizieren und verhalten sich entsprechend anders als Andere.

Autismus-Spektrum-Störung ist der Oberbegriff für alle autistischen Störungen und deckt somit das gesamte, so vielseitige Spektrum der Erkrankung ab.

Als Beispiel führt Björn Ruschinzik an, dass es JP schwer fällt seine Emotionen zu beschreiben. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn man glücklich oder traurig ist. Für ihn ist es schwer das zu erkennen und in Worte zu fassen. Die Therapie zielt bei ihm darauf ab, ein Bewusstsein für seine Emotionen zu entwickeln.

Unangebrachte Reaktionen von Fans

Fabian Kubik sagt im Video sehr direkt, dass das Video nicht dazu diene:

„Mitleid zu bekommen oder zu sagen ‘Ohh, der arme Jean Pierre’ und erst recht nicht dem Zwecke, dass man sich jetzt bei ihm meldet“.

Dieser Aufruf klingt mehr als deutlich. Dennoch scheinen sich Fans bei JP gemeldet zu haben. In einer Instagram-Story erklärt er, dass es zwar viele positive Nachrichten gab, allerdings auch einige Unpassende. Näher geht er auf die Nachrichten allerdings nicht ein.