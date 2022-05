Star Wars Jedi: Fallen Order 2 ist nun seit einigen Monaten offiziell angekündigt. Seitdem erblicken immer wieder Fetzen an Informationen das Licht der Welt. Auch diesmal kommen die Neuigkeiten von Insider und Journalist Jeff Grubb. Dieser hat Details zum Release des Spiels und den Plattformen, auf denen es erscheinen soll, bekannt gegeben.

Jeff Grubb spricht in seinen Update-Videos „GrubbSnax“ immer wieder über Neuigkeiten verschiedener Videospiele. So auch dieses Mal. Zu den Themen gehörte unter anderem Jedi: Fallen Order 2.

Jedi: Fallen Oder 2 erscheint erst 2023

Viele Fans haben bestimmt gehofft das Spiel noch 2022 in den Händen halten zu können. Diese muss Jeff Grubb leider enttäuschen, wobei er schon vorher oft hat anklingen lassen, dass ein Release für 2022 ziemlich unwahrscheinlich ist. Laut dem Insider soll es das Action-Adventure:

„nur für New-Gen, also PS5, Xbox Series X/S und natürlich PC [geben] und einer der Gründe, warum sie das machen können, ist, weil es nicht vor 2023 erscheinen wird. Dieses Spiel wird mit Sicherheit nicht vor 2023 rauskommen.“

Für die Entwickler hat die Entscheidung, das Spiel nur für Next-Gen rauszubringen, einige Vorteile. So müssen sie die Generationsgrenzen nicht überschreiten. Außerdem ist es schwer sich im Jahre 2023 mit Spielern der Last-Gen (PlayStation 4 und Xbox One) zu identifizieren. Es dürften nahezu alle Spiele, die in den kommenden Jahren erscheinen, nur noch für PS5 und Xbox Series entwickelt werden.

Was ist bisher über Jedi: Fallen Order 2 bekannt?

Anfang dieses Jahres wurde das Spiel das erste Mal offiziell angekündigt, nachdem es immer wieder Gerüchte gab, dass ein Sequel zum erfolgreichen ersten Teil entwickelt wird. Auch der Nachfolger liegt in den fähigen Händen von Respawn Entertainment.

Schon bei früheren Ankündigungen zum Spiel war Jeff Grubb involviert. Viele Informationen zum Spiel stammen von ihm. So hat er zum Beispiel auch angekündigt, dass wir bei der Star Wars Celebration mehr vom Spiel zu sehen bekommen sollen.

Jeff Grubb ist zwar dafür bekannt, dass er viele richtige Insider-Informationen weitergibt, trotzdem sollten Aussagen von ihm weiter mit Vorsicht genossen werden, da diese nicht immer 100-prozentig zutreffen.