Jak and Daxter-Comeback bei Santa Monica? Fans spekulieren über neues Spiel

Die Diskussionen in der Gaming-Community über ein mögliches neues Jak and Daxter-Spiel bei Santa Monica Studio, dem Entwickler von God of War, sorgen derzeit für viel Aufsehen. Während einige PlayStation-Fans hoffen, dass ein neues Spiel in Arbeit ist, bleibt die offizielle Bestätigung aus. Die Berichte deuten darauf hin, dass mehrere Projekte bei Santa Monica Studio in Arbeit sind, darunter der nächste große God of War-Titel und ein kleineres Spin-off. Ein weiteres Projekt, das nicht auf einer neuen IP basiert, aber wie eine neue wirken könnte, sorgt ebenfalls für Spekulationen.

Wird Jak and Daxter von Santa Monica Studio neu belebt?

Warum glauben Fans an die Rückkehr von Jak and Daxter? Auf Reddit kursiert eine neue Theorie, dass das mysteriöse Projekt bei Santa Monica Studio ein neues Jak and Daxter-Spiel sein könnte. Diese Spekulation basiert auf einem mittlerweile gelöschten Beitrag von Cory Barlog, dem Director von Santa Monica Studio, auf der Plattform X. In diesem Beitrag erwähnte er scherzhaft, dass er ein Last of Us-Spiel mit Jak and Daxter-Charakteren mache. Die Löschung des Beitrags hat einige Fans jedoch dazu veranlasst, an dieser Theorie festzuhalten.

Die Jak and Daxter-Serie, ursprünglich von Naughty Dog entwickelt, ist seit 16 Jahren ohne neuen Titel. Das letzte Mal war 2022 von einer Verfilmung die Rede, nicht von einem neuen Spiel. Angesichts der Tatsache, dass die Serie nie ein großer Verkaufsschlager war, erscheint es unwahrscheinlich, dass Sony Ressourcen in eine so lange ruhende IP investieren würde.

Die Geschichte von Jak and Daxter

Was macht Jak and Daxter so besonders? Die Jak and Daxter-Serie ist bekannt für ihre storybasierten Plattform-Abenteuer, die eine Mischung aus Action, Rennen und Rätsellösen bieten. Die Spiele sind in einem fiktiven Universum angesiedelt, das Elemente von Science-Fantasy, Steampunk und Cyberpunk vereint. Die Hauptfiguren versuchen, die Geheimnisse ihrer Welt zu entschlüsseln und die Mysterien einer alten Rasse namens Precursors zu lüften.

Die ersten drei Spiele der Serie wurden für die PlayStation 3 und PlayStation Vita als remasterte Jak and Daxter Collection neu aufgelegt. Diese Sammlung unterstützt das PlayStation Network und die PlayStation Suite. Später erschienen die Spiele auch für die PlayStation 4 und sind mittlerweile durch Abwärtskompatibilität auch auf der PlayStation 5 verfügbar.

Santa Monica Studio: Die Entwickler hinter God of War

Welche Rolle spielt Santa Monica Studio in der Gaming-Welt? Santa Monica Studio, bekannt für die God of War-Serie, wurde 1999 gegründet und ist Teil von Sony Interactive Entertainment. Das Studio hat seinen Sitz in Los Angeles und ist für seine beeindruckende Spieleentwicklung bekannt. Neben internen Projekten unterstützt das Studio auch Indie-Entwickler, darunter das bekannte Spiel Journey von Thatgamecompany.

Die Geschichte von Santa Monica Studio ist geprägt von Innovation und der Bereitschaft, neue Wege in der Spieleentwicklung zu beschreiten. Obwohl das Studio vor allem für seine Arbeit an God of War bekannt ist, bleibt die Möglichkeit, dass es an anderen Projekten arbeitet, immer spannend.

Die Erwartungen und Hoffnungen der Fans

Wie reagieren PlayStation-Fans auf die Spekulationen? Die Reaktionen der Fans sind gemischt. Während einige hoffen, dass die Spekulationen wahr werden, bleiben andere skeptisch. Ein Kommentar auf Reddit fasst es treffend zusammen: „Das wäre ein Traum“, während ein anderer warnt: „Gib mir keine Hoffnungen.“ Die Frage, ob Santa Monica tatsächlich an einem neuen Jak and Daxter arbeitet, bleibt offen, sorgt aber für lebhafte Diskussionen.

Wie siehst du das? Glaubst du an eine Rückkehr von Jak and Daxter oder denkst du, dass die Spekulationen unbegründet sind? Teile deine Meinung in den Kommentaren!