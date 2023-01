Interview mit einem Vampir-Serie nach dem Kultfilm mit Tom Cruise bei Sky und WOW

Die Kult-Vampir-Saga Interview mit einem Vampir wird als Serie neu erzählt, nach dem Kultfilm mit Brad Pitt, Tom Cruise und Kirsten Dunst in den Hauptrollen, basierend auf dem Romanklassiker von Anne Rice.

Zum baldigen Start der Horrorserie haben wir euch die wichtigsten Informationen zur Serie, der Besetzung, Story-Details, erste Trailer und vieles mehr zusammengestellt.

Wann kommt Interview mit einem Vampir?

Sky zeigt die Horrorserie ab 6. Januar immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic – wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung. Alle Folgen stehen außerdem auf Abruf bei WOW zur Verfügung.

In den USA wurde die Serie bereits am 2. Oktober letzten Jahres beim Sender AMC gezeigt. Die erste Staffel umfasst 7 Episoden, eine 2. Staffel mit weiteren 8 Episoden ist bereits in Arbeit.

Story-Details: Worum geht es in Interview mit einem Vampir?

Als der Journalist Daniel Molloy während der Corona-Pandemie in einem Penthouse in Dubai auf Louis de Pointe du Lac trifft, weiß er noch nicht, welche Geschichte ihn erwartet. Denn mit den Worten „Lassen Sie sich von der Geschichte verführen – so wie ich verführt wurde“ beginnt Louis damit, seine Lebensgeschichte zu erzählen.

Die Geschichte beginnt in New Orleans im Jahr 1910: Louis führt ein Bordell in Storyville, einem pulsierenden Rotlicht-Bezirk der Stadt. Als Spross einer reichen Familie spürt der schwarze Geschäftsmann den allgegenwärtigen Rassismus, auch seine Homosexualität offen auszuleben ist ein Ding der Unmöglichkeit. Als der extravagante und mysteriöse Lestat de Lioncourt (Sam Reid) auf ihn aufmerksam wird, beeindruckt der Vampir Louis mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten.

Nach einer familiären Tragödie willigt Louis schließlich ein, sich von Lestat in einen Vampir verwandeln zu lassen und wird mit seinem Schöpfer ein Liebespaar. Anders als Lestat ringt Louis jedoch mit seiner moralischen Überzeugung, fürs Überleben töten zu müssen. Gemeinsam mit der Vampir-Teenagerin Claudia (Bailey Bass) gründen sie eine ungewöhnliche Familie.

Episoden-Titel mit Terminen in der Übersicht:

Staffel 1, Episode 1: In wachsenden Wehen… (06.01.2023)

Staffel 1, Episode 2: …nach den Phantomen deines einstigen Ichs (06.01.2023)

Staffel 1, Episode 3: Ist meine Natur die eines Teufels (13.01.2023)

Staffel 1, Episode 4: …das grausame Verlangen nach Blut, was ein Kind fordert (13.01.2023)

Staffel 1, Episode 5: Der grausame Hunger auf ein schlagendes Herz (20.01.2023)

Staffel 1, Episode 6: Als wären Engel von Gott in die Hölle geschickt worden (20.01.2023)

Staffel 1, Episode 7: Das Ding lag still (27.01.2023)

Erste Besetzung mit Sam Reid

Die Besetzung der Horror-Serie „Interview mit einem Vampir“ kann sich sehen lassen:

Sam Reid als Lestat de Lioncourt

Jacob Anderson als Louis de Pointe du Lac

Bailey Bass als Claudia

Eric Bogosian als Daniel Molloy

Assad Zaman als Rashid/Armand

Showrunner Rolin Jones entwickelt die Serie für den US-Sender AMC, die Heimat von „The Walking Dead“ und weiteren Erfolgsserien.

Die Premiere der Horrorserie „Interview mit einem Vampir“ sollte einer der besten Serienstarts auf dem Streamingdienst AMC+ sein. Eine 2. Staffel ist bereits in Arbeit, weitere Serien aus dem Fantasy-Universum von Anne Rice wie Mayfair Witches sind ebenso geplant.

