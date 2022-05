Indiana Jones 5: Erstes offizielles Bild und Release wurden enthüllt

Indy-Fans müssen zwar noch etwas Geduld haben, bis Indiana Jones 5 in den Kinos läuft, doch immerhin gibt es endlich ein offizielles Veröffentlichungsdatum für den Film. Außerdem spendierte Lucasfilm den Fans auch ein erstes offizielles Bild, dass Harrison Ford in seinem ikonischen Outfit als Indy zeigt.

Erstes Bild zeigt Indy in seinem Element

Während der Star Wars Celebration entfernte sich Lucasfilm von der weit, weit entfernten Galaxis und fokussierte sich kurz auf ein Franchise, das sich hier bei uns auf der Erde abspielt. „Indiana Jones 5“ ist tatsächlich noch auf dem Weg und befindet sich laut Regisseur James Mangold auch schon seit März in Postproduktion. Damals hat er auch schon Hinweise zu einem Trailer gestreut, doch von einem solchen ist bisher nicht viel zu sehen.

Dafür bekamen Fans nun einen ersten Blick auf Harrison Ford als Indy, in einem mysteriösen Bild, das den Archäologen ganz in seinem Element zeigt. Leider verrät das Foto nicht viel über die Story des noch unbetitelten Films. Dennoch können wir uns schon jetzt sicher sein, dass Indy auch im fünften Teil seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen wird und alte verlassene Ruinen oder Höhlen nach Schätzen durchforstet.

Wann erscheint Indiana Jones 5?

Auch wenn sich der Film schon in Postproduktion befindet, müssen sich Fans noch ein wenig gedulden. Während der Lucasfilm-Präsentation auf der Star Wars Celebration wurde enthüllt, dass Indys neuestes Abenteuer am 30. Juni 2023 in die Kinos kommen wird.

Erste Story-Hinweise im Umlauf

Es ist noch sehr wenig über den Verlauf der Geschichte im neuen Indy-Film bekannt. Die meisten Informationen stammen bisher von Set-Fotos und lassen dabei auf eine abenteuerliche Geschichte hoffen. Frühe Berichte über die Produktion des Films in Glasgow, Schottland, deuten darauf hin, dass die Geschichte im Sommer 1969 spielen wird. Die Straßen der Kulissen waren mit amerikanischen Plakaten und Graffiti geschmückt, die auf die Proteste gegen den Vietnamkrieg hindeuteten, sowie die kürzliche Rückkehr von Neil Armstrong.

Gleichzeitig gibt es auch Hinweise darauf, dass die Geschichte in der Zeit des Zweiten Weltkriegs spielen wird, eine der signifikantesten Zeiten für die Indy-Filme. Es gibt Gerüchte darüber, dass Indy es mit Zeitreisen zu tun bekommt, was auch die antiken römischen Soldaten am Set erklären würde. Nach seinen Abenteuern mit Aliens in Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, sind Zeitreisen auch gar nicht mal so abwegig.