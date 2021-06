Sollte ihr Ubisofts Storybook-Adventure Immortals: Fenyx Rising bislang noch nicht gespielt haben, bekommt ihr jetzt die Gelegenheit dazu, dies nachzuholen. Denn im Rahmen des Ubisoft Store Sales könnt ihr den Titel aktuell deutlich günstiger erwerben. Normalerweise bietet Ubisoft Immortals in der Standard Edition für 59,99 Euro an. Da der französische Publisher und Entwickler aber aktuell einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent gewährt, könnt ihr den Titel (PC) bereits für günstige 29,99 Euro erwerben, aber Achtung!

Hinzu kommt, dass es einen 10-Euro-Gutschein gibt, den ihr auf „Immortals Fenyx Rising“ anwenden könnt. Wie das genau funktioniert, erklären wir euch in diesem Beitrag. Somit zahlt ihr für die PC-Version (Standard Edition) lediglich 19,99 Euro, ein wirklich guter Preis!

Worum geht es in Immortals: Fenyx Rising?

Ubisoft Quebec schickt Spieler*innen auf eine Reise in eine fabelhafte Welt der griechischen Mythologie, um die Götter ihre geraubten Kräfte wieder zurückzubringen. Dafür erhält Protagonist oder Protagonistin Fenyx besondere Fähigkeiten verliehen, die in der Luft oder auf dem Boden zur Erkundung und zum Kampf genutzt werden können. Schwierige Prüfungen in Form epischer Quests finden dabei in tödlichen Dungeons und in der wundervollen Spielwelt statt.

„Immortals: Fenyx Rising“ ist am 3. Dezember 2020 für PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und PC erschienen.