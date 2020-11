Immortals Fenyx Rising: Das sind die entspannten PC-Anforderungen

In weniger als einem Monat erscheint ein neues Action-Adventure aus dem Hause Ubisoft. Immortals: Fenyx Rising wurde von den gleichen Machern entwickelt wie Assassin’s Creed Odyssey, ähnelt aber eher einem Zelda-Verschnitt als einem Assassinen-Abenteuer.

Gemeinsam haben die beiden Spiele jedoch das Setting des antiken Griechenlands, wobei sich Fenyx Rising eher der Mythologie verschreibt und uns mit gottverliehenen Fähigkeiten durch eine farbenfrohe offene Sagenwelt schickt. Was euer PC dafür an Leistung mitbringen muss, lest ihr hier.

Immortals Fenyx Rising: Systemanforderungen für PC

Die etwas vereinfachte, aber nicht weniger ansehnliche Grafik des Spiels ist offenbar weitaus weniger fordernd, als man glauben mag – trotz recht üppiger Open-World. Je nach präfierten Grafikeinstellungen und FPS-Ziel unterscheiden sich die PC-Specs wie folgt:

Sehr niedrige Einstellungen – 720p bei 30FPS

Prozessor: Intel Core i5-2400 / AMD FX-6300

Grafikkarte: GeForce GTX 660 / AMD R9 280X

VRAM: 2GB NVIDIA / 3GB AMD

RAM: 8 GB

Speicher: 28 GB HDD

Betriebssystem: Windows 7 (64-Bit)

Hohe Einstellungen – 1080p bei 30FPS

Prozessor: Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350

Grafikkarte: GeForce GTX 970 / AMD R9 290

VRAM: 4GB

RAM: 8 GB

Speicher: 28 GB SSD

Betriebssystem: Windows 10 (64-Bit)

Hohe Einstellungen – 1080p bei 60FPS

Prozessor: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 7 1700

Grafikkarte: GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56

VRAM: 8GB

RAM: 16 GB

Speicher: 28 GB SSD

Betriebssystem: Windows 10 (64-Bit)

Sehr hohe Einstellungen – 4K bei 30FPS

Prozessor: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 3700X

Grafikkarte: GeForce RTX 2070 / AMD RX Vega 56

VRAM: 8GB

RAM: 16 GB

Speicher: 28 GB SSD

Betriebssystem: Windows 10 (64-Bit)

Sehr hohe Einstellungen – 1440p bei 60FPS

Prozessor: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

Grafikkarte: GeForce RTX 2070 Super / AMD RX 5700

VRAM: 8GB

RAM: 16 GB

Speicher: 28 GB SSD

Betriebssystem: Windows 10 (64-Bit)

„Immortals: Fenyx Rising“ erscheint am 3. Dezember 2020 für PC, PS4, Xbox One, PS5 und auch Xbox Series X.