Herr der Ringe: Amazon zeigt haufenweise neue Poster zur Fantasy-Serie

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wirft lange Schatten voraus. Die Amazon-Serie zeigt sich jetzt in einer ganzen Reihe an neuen Postern. Die lassen uns erstmals einen Blick auf Kostüme und Designs werfen, könnten aber auch sonst schon viel verraten und sorgen für Spekulationen.

Herr der Ringe-Serie: Amazon veröffentlicht richtig viele Poster

Der Herr der Ringe beziehungsweise die Vorgeschichte zum Fantasy-Epos wird von Amazon Prime Video verfilmt. Nach einem ersten kurzen Mini-Teaser gibt es jetzt die ersten detaillierteren Bilder zu sehen. Beziehungsweise die ersten Poster, besser gesagt. Auf denen können wir aber schon den einen oder anderen Blick auf das Design der Serie erhaschen.

Womöglich sehen wir hier einen Zwergen, in den Kommentaren wird bereits gerätselt, dass es sich dabei um Narvi handeln könnte. Die Serie wird vielleicht ein richtiger Hammer, wenn ich mir dieses Wortspiel erlauben darf:

pic.twitter.com/K4CWKXospb — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 3, 2022

Hierbei handelt es sich vielleicht um einen Hobbit handeln, aber das wirkt eher unwahrscheinlich:

pic.twitter.com/B2qigIMaLL — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 3, 2022

Dieses Bild könnte eventuell Gil-Galads Hände zeigen:

pic.twitter.com/NsVQKuROqE — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 3, 2022

Möglicherweise sehen wir hier die Hände von Elrond:

pic.twitter.com/eaoQTcQzMp — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 3, 2022

Richtig spannend sieht auch dieses Poster zur neuen „Herr der Ringe“-Serie von Amazon aus:

pic.twitter.com/ISJ9iaPfu9 — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 3, 2022

Dieses Bild sorgt unter eingefleischten „Herr der Ringe“-Fans schon für hitzige Debatten: Falls das Pferd ein Hinweis auf Rohan sein sollte, würde das die Zeiten des „Herr der Ringe“-Universums extrem durcheinander wirbeln. Wir könnten es hierbei aber auch mit Éothéod zu tun bekommen.

pic.twitter.com/jQNOMV1Cri — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 3, 2022

Auch dieses „Die Ringe der Macht“-Bild sorgt für wilde Spekulationen: Ein Zauberer kann es eigentlich nicht sein, und was hat es mit der Kralle auf sich?

pic.twitter.com/NTubXGQoBp — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 3, 2022

Hierbei könnte es sich um Yavanna Kementari handeln, oder gar um Königin Miriel, aber das würde wieder nicht zum zweiten Zeitalter passen, in dem die Amazon-Serie spielen soll.

Queen Miriel and a flower from the white tree… — Kerpeten (@Kerpete88295094) February 3, 2022

Möglicherweise taucht auch Glorfindel in „Der Herr der Ringe: Ringe der Macht“ auf:

pic.twitter.com/Wl6RqIyTEs — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 3, 2022

Last, but not least: Angesichts des finsteren Looks könnten diese Bilder hier Melkor oder Sauron zeigen. Melkor kämpft allerdings eigentlich immer mit einem Hammer.

pic.twitter.com/33y1uFkvLU — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 3, 2022

Auf dem Twitter-Account der Amazon Prime Video-Serie finden sich noch einige weitere Poster. Alle bleiben aber genau in diesem Stil, wir bekommen also nur Hände und Gegenstände zu Gesicht, noch keine Köpfe oder komplette Kostüme.

Wann geht’s los? „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ soll am 2. September 2022 auf Amazon Prime Video verfügbar sein.

Welches Poster gefällt euch am besten? Was glaubt ihr, wer die einzelnen Figuren sein sollen? Schreibt es uns in die Kommentare.