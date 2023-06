Hellblade 2: Neuer Trailer und Releasezeitraum für Senua’s Saga

Lange war es ruhig um Hellblade 2: Suenua’s Saga. Auf dem Xbox Games Showcase gab es nun einen neuen Trailer. Wieder einmal handelt es sich dabei um einen Story-Trailer mit In-Game-Bildern. Zusätzlich wurde ein Releasezeitraum für die Fortsetzung von Senua’s Sacrifice angegeben.

Hellblade 2: Neuer Trailer auf Xbox Games Showcase enthüllt

Bei den Game Awards 2021 wurde der erste Trailer zu „Hellblade 2“ gezeigt. Damals wurde Senua mit einer Gruppe Kriegern von einem gigantischen, menschenartigen Monster angegriffen. Der Cliffhänger ließ Zuschauende mit der Frage nach der Verbindung zwischen den beiden zurück, denn Senua scheint dieses Monster zu kennen.

Auf dem Xbox Games Showcase 2023 zeigten die Entwickler nach weit über einem Jahr einen neuen Trailer. Präsentiert wurde das Ganze von Melina Jürgens, der Schauspielerin von Senua.

„Heute werden wir euch tiefer in Senuas Geschichte mitnehmen. Ihre persönliche Aufgabe, ihr einzigartiger Blick auf die Welt und die tiefgründige Geschichte, die euch in Senua’s Saga erwartet.“

Wieder einmal haben es die Entwickler geschafft, eine atemberaubende Mischung aus Gameplay und cinematischem Trailer zu schaffen. Zu sehen ist Senua, wie sie aus einem engen Felsspalt in eine große Höhle krabbelt. Dort übernehmen die Stimmen in ihrem Kopf kurze Zeit die Überhand. Senua ruft in die leere Höhle hinein, bis sie sich ihrem Spiegelbild gegenüber sieht und von ihm in einen Abgrund gezogen wird.

Begleitet werden die Bilder mit von den Stimmen, die Senua dafür bereit sehen, von „ihnen“ geholt zu werden.

Trailer enthüllt Releasezeitraum für Hellblade 2

Bisher gab es zu „Hellblade 2“ keinen Releasezeitraum, geschweige denn ein genaues Datum. Letzteres bleibt uns auch mit dem neuen Trailer verwehrt. Einen groben Zeitraum geben die Entwickler jedoch an. Der Titel soll nächstes Jahr, also 2024, erscheinen. Eine Orientierung, ob Senua’s Saga zu Beginn oder eher Ende 2024 veröffentlicht wird, lässt sich höchstens spekulieren.

In ihrer Begrüßung spricht Schauspielerin Melina Jürgens davon, dass die Aufnahmen für den Titel scheinbar vor Kurzem fertig geworden sind. Das Grundgerüst für den Titel steht also. Jetzt geht es für die Produktion in den Feinschliff.

