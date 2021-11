Heist-Monat in GTA Online: Doppelte Belohnungen auf Raubüberfälle, 500.000 GTA$-Bonus

In dieser Woche könnt ihr in GTA Online richtig viel Geld machen, wenn ihr die ersten fünf Raubüberfälle erledigt. Immerhin winkt gleich die doppelte Belohnung. Schließt ihr außerdem erfolgreich deren Finale ab, gibt es satte 500.000 GTA$ als Extra-Bonus. Passend dazu erhaltet es die Nachtsichtbrille und die Nachtsichtmaske kostenlos sowie Panzerung zum halben Preis – die Heist-Missionen lohnen sich also gleich mehrfach!

Für den Abschluss des Fleeca-Überfalls erhaltet ihr das Fleeca-Circuit-Design für den Übermacht Cypher.

Doppelte GTA$ und RP auf alle fünf ursprünglichen Raubüberfälle:

Fleeca-Überfall

Gefängnisausbruch

Humane-Labs-Überfall

Serie-A-Finanzierung

Pacific-Standard-Überfall

Doppelte GTA-Dollar gibt es in dieser Woche auch auf die exotische Exportliste und Kundenaufträge in der Autowerkstatt. Doppelte GTA$ und RP erhaltet ihr in Motor Wars.

Preisfahrzeug & -Herausforderung

Kommt ihr sechs Tage in Folge unter die besten 4 in einer Rennserie im LS Car Meet, gewinnt ihr den Übermacht Cypher. Als Testfahrzeug könnt ihr im LS Car Meet aktuell den Annis ZR350, Karin Futo GTX und Karin Previon völlig kostenlos ausprobieren.

Der Lampadati Casco ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad im Casino von Los Santos. Einmal am Tag könnt ihr hier kostenlos drehen und euer Glück auf die Probe setzen.

Rabatte in GTA Online

50 % Rabatt auf Panzerung und 30 % auf alle Waffen bei Ammu-Nation

auf Panzerung und 30 % auf alle Waffen bei Ammu-Nation 40 % Rabatt auf Luxus-Apartments und zugehörige Renovierungen und Modifikationen

auf Luxus-Apartments und zugehörige Renovierungen und Modifikationen Fahrzeugrabatte: 40 % auf die Mammoth Hydra, die Buckingham Valkyrie, den Savage, den HVY Insurgent Pick-up, den HVY Insurgent, den JoBuilt Velum 5-Sitzer, den Karin Technical and den Karin Kuruma (gepanzert)

Prime-Gaming-Boni

Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ fürs Spielen im Lauf dieser Woche, sowie das Motorrad LCC Sanctus kostenlos (erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos)

Prime-Gaming-Rabatte: 70 % auf den Western Company Besra und den Truffade Z-Type